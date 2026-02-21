B1 Inregistrari!
Viscolul complică circulația în Buzău. Autospeciale pentru transport dializă, scoase din zăpadă

Selen Osmanoglu
21 feb. 2026, 10:00
Sursa foto: Shutterstock
Cuprins
  1. Trafic restricționat pe drumuri din Buzău
  2. Recomandări pentru participanții la trafic
  3. Cod galben de vânt, ninsori și viscol în mai multe regiuni

Patru autospeciale de transport dializă au fost deszăpezite în localitățile Pogoanele și Glodeanu-Sărat, în județul Buzău, după ninsorile abundente din ultimele ore. Vehiculele au fost scoase din nămeți și și-au reluat activitatea, fiind esențiale pentru transportul pacienților care au nevoie de tratament, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Buzău.

Trafic restricționat pe drumuri din Buzău

Viscolul puternic continuă să creeze probleme în trafic. Pe DN2C, pe sectorul Costești, limita cu județul Ialomița, circulația este restricționată pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone. Măsura a fost impusă pentru a preveni formarea blocajelor rutiere în condițiile în care zăpada este readusă constant pe carosabil de vântul intens, scrie Adevărul.

Probleme sunt semnalate și pe DN2B, între Buzău și Brăila, unde șoferii se deplasează cu dificultate. Zăpada este viscolită permanent pe șosea, iar vizibilitatea scăzută îngreunează circulația vehiculelor.

Recomandări pentru participanții la trafic

Polițiștii le recomandă conducătorilor auto să circule cu prudență și să adapteze viteza la condițiile de drum.

De asemenea, este importantă păstrarea unei distanțe corespunzătoare față de vehiculul din față, utilizarea anvelopelor de iarnă și evitarea manevrelor riscante în zonele afectate de viscol.

Cod galben de vânt, ninsori și viscol în mai multe regiuni

Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de intensificări ale vântului, ninsori însemnate cantitativ și viscol, valabil pentru 16 județe și pentru municipiul București până duminică dimineață.

Potrivit prognozei, vântul se va intensifica inițial în sudul Moldovei, în Muntenia și în zona Carpaților de Curbură, urmând apoi să afecteze sud-estul Olteniei și Dobrogea. Rafalele vor atinge în general 50-60 km/h, iar local pot ajunge la 65-70 km/h, condiții care vor continua să viscolească ninsoarea și să reducă vizibilitatea pe șosele.

Autoritățile avertizează că fenomenul de viscol poate favoriza depuneri rapide de zăpadă pe carosabil, iar deplasările în zonele afectate ar trebui evitate dacă nu sunt absolut necesare. Intervențiile echipelor de deszăpezire continuă în punctele critice.

