Acasa » Externe » Curtea Supremă a anulat tarifele globale impuse de Donald Trump. Președintele american anunță noi măsuri comerciale

Selen Osmanoglu
21 feb. 2026, 11:49
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / AA/ABACA
Cuprins
  1. Decizia Curții Supreme și reacția președintelui
  2. Declarațiile liderului de la Casa Albă
  3. Noi măsuri comerciale anunțate

Curtea Supremă a Statelor Unite a decis anularea tarifelor globale extinse impuse de Donald Trump, stabilind că liderul de la Casa Albă și-a depășit atribuțiile atunci când a folosit legislația privind urgențele economice pentru a introduce noi taxe vamale asupra importurilor. Hotărârea a fost luată cu 6 voturi pentru și 3 împotrivă și a generat un nou val de controverse politice în Statele Unite ale Americii.

Decizia Curții Supreme și reacția președintelui

Judecătorii au stabilit că numai Congresul american are dreptul de a impune tarife comerciale, limitând astfel capacitatea executivului de a modifica politica vamală fără acord legislativ. Hotărârea a reprezentat o lovitură politică pentru Trump, care transformase politica tarifară într-un element central al discursului său economic, conform Știrile ProTv.

Josh Boak, corespondent Associated Press, a explicat că măsura ar putea afecta promisiunile electorale ale președintelui: „Aceasta era una dintre marile sale promisiuni electorale pentru alegerile de la jumătatea mandatului. Acum, acele tarife sunt puse sub semnul întrebării. El trebuie să găsească alternative. Asta înseamnă că o mare parte din haosul pe care l-am văzut când aceste tarife au fost impuse în 2025 se va transfera în alegerile de la jumătatea mandatului, în mesajele președintelui Trump. Iar câștigurile pe care le-a promis s-ar putea să nu se materializeze”.

Donald Trump a reacționat dur la decizia instanței, acuzând chiar influențe externe asupra unor judecători.

„Țările care ne-au înșelat ani la rând sunt în culmea fericirii. Sunt atât de fericite. Și dansează pe străzi, dar nu vor dansa mult timp”, a afirmat președintele american.

Declarațiile liderului de la Casa Albă

Trump a susținut că are dreptul să reglementeze comerțul internațional, inclusiv prin impunerea de tarife sau embargouri economice: „Am dreptul să impun tarife și am avut întotdeauna dreptul să impun tarife, iar totul a fost aprobat de Congres, așa că nu există niciun motiv să colaborăm. Tot ce avem de făcut e să parcurgem un proces puțin mai complicat”.

De asemenea, președintele american a interpretat hotărârea Curții Supreme ca pe o întărire a prerogativelor prezidențiale, afirmând: „Decizia Curții Supreme de astăzi a făcut ca puterea unui președinte de a reglementa comerțul și de a impune tarife să fie mai mare și mult mai clară decât înainte, nu mai mică. Nu cred că asta au intenționat”.

Noi măsuri comerciale anunțate

Pentru a demonstra că își menține controlul asupra politicii economice, Donald Trump a anunțat introducerea unui tarif global standard de 10% pentru mărfurile care intră în SUA, însă măsura ar urma să fie valabilă pentru o perioadă limitată de 150 de zile.

Președintele american a afirmat că va continua să promoveze politicile tarifare ca instrument de protejare a intereselor economice naționale, în ciuda opoziției venite din partea sistemului judiciar. Disputa dintre executiv și Curtea Supremă evidențiază tensiunile instituționale generate de politica comercială agresivă promovată în ultimii ani în SUA.

