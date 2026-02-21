Jesse Van Rootselaar, adolescenta transgender suspectată de atacul armat care a șocat comunitatea rurală din , a fost monitorizată de OpenAI înainte de tragedie, după ce sistemele interne ale companiei au marcat activitatea contului său ca fiind potențial periculoasă. Compania a analizat posibilitatea alertării autorităților, însă a decis că nu existau dovezi privind un risc iminent de violență.

Activitatea suspectă detectată de sistemele OpenAI

Contul lui Van Rootselaar a fost identificat de sistemele de detecție ale companiei ca fiind asociat cu susținerea sau facilitarea unor activități violente. În iunie 2025, reprezentanții OpenAI au evaluat interacțiunile adolescentei cu chatbotul, după ce aceasta descrisese, pe parcursul mai multor zile, scenarii care implicau utilizarea armelor de foc, potrivit informațiilor publicate de The Wall Street Journal.

Compania a analizat atunci dacă situația trebuie raportată către poliția canadiană. În cele din urmă, OpenAI a decis să nu transmită informațiile, deoarece nu a fost îndeplinit pragul stabilit intern pentru alertarea forțelor de ordine.

Nu existau dovezi privind un risc iminent și credibil de producere a unor acte grave de violență, prag necesar pentru raportare, a transmis compania. Contul suspectei a fost totuși închis în iunie 2025 pentru încălcarea politicilor de utilizare.

Atacul armat din British Columbia

Jesse Van Rootselaar a ucis nouă persoane într-o zonă izolată din British Columbia, Canada, după care s-a sinucis. Atacul a avut loc în localitatea Tumbler Ridge, o comunitate de aproximativ 2.700 de locuitori.

Victimele au inclus un profesor și mai mulți copii, uciși la școală, precum și membri ai propriei familii. Autoritățile canadiene au precizat că suspecta avea probleme de sănătate mintală și se afla în proces de tranziție de gen, fiind identificată public ca femeie și urmând tratament hormonal de aproximativ șase ani.

Reacția OpenAI după tragedie

După producerea atacului, OpenAI a transmis că a contactat poliția și a pus la dispoziția anchetatorilor informații legate de utilizarea platformei de către suspectă. Compania a declarat că va continua să coopereze cu autoritățile pe parcursul investigației.

Incidentul este considerat cel mai grav atac armat din Canada din ultimii șase ani. În 2020, un atacator a ucis 13 persoane în provincia Nova Scotia și a provocat incendii care au dus la alte nouă decese.