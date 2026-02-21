Ninsoarea și viscolul au pus stăpânire pe sud-estul țării, regiune aflată sub cod galben de vreme severă. Drumarii au făcut noapte albă pentru a menține circulația deschisă, însă vântul puternic a adus constant zăpada pe carosabil, reducând vizibilitatea la minimum și forțând autoritățile să închidă temporar mai multe artere importante.

Drumuri închise din cauza vizibilității reduse

Potrivit Centrului , circulația a fost închisă pe DN21A după ora 1:00, în condițiile în care vizibilitatea a scăzut sub 10 metri. Măsura a fost aplicată pentru siguranța șoferilor, în contextul viscolului puternic care a îngreunat semnificativ traficul, conform Știrile ProTv.

Restricții temporare au fost impuse și pe DN3, între localitatea Islaz din județul Ilfov și Călărași, unde condițiile meteo au devenit periculoase pe timpul nopții.

Intervenții continue pe drumurile naționale

Pe DN2, în județul Buzău, utilajele de deszăpezire au intervenit constant pentru a preveni blocarea traficului. Problema majoră nu a fost doar ninsoarea, ci vântul puternic care a viscolit zăpada de pe câmp direct pe șosea, acoperind carosabilul la scurt timp după fiecare intervenție.

Autoritățile au decis, de asemenea, să impună restricții de circulație pe DN2C, între Costești (județul Buzău) și Slobozia, precum și pe DN21, unde condițiile de drum s-au deteriorat rapid.

Se circulă cu dificultate pe Autostrada Soarelui

Probleme au fost semnalate și pe autostrăzi. Utilajele au acționat pe A0, A2 și A3, însă pe Autostrada Soarelui, între București și Lehliu Gară, traficul s-a desfășurat cu dificultate din cauza vizibilității reduse și a depunerilor de zăpadă.

Șoferii sunt sfătuiți să evite deplasările în zonele afectate, să se informeze din surse oficiale înainte de a pleca la drum și să adapteze viteza la condițiile meteo. Codul galben rămâne în vigoare, iar intervențiile continuă în teren pentru menținerea arterelor practicabile.