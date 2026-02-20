B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Apa de la Curtea de Argeș, din nou infestată: Bacteria Clostridium a reapărut în probe

Apa de la Curtea de Argeș, din nou infestată: Bacteria Clostridium a reapărut în probe

Flavia Codreanu
20 feb. 2026, 19:38
Apa de la Curtea de Argeș, din nou infestată: Bacteria Clostridium a reapărut în probe
Foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Apa de la Curtea de Argeș nu este destinată consumului
  2. Ce măsuri iau autoritățile
  3. Peste 40.000 de locuitori afectați de deversările de la Vidraru

Apa de la Curtea de Argeș conține din nou bacteria Clostridium perfringers, conform unei informări transmise vineri de Direcția de Sănătate Publică (DSP) Argeș. Anunțul vine ca o lovitură pentru localnicii care sperau că situația s-a remediat. În urma unor analize, s-a depistat din nou o bacterie pe rețeaua de distribuție.

Bacteria a fost identificată în probele recoltate pe 17 februarie, atât la ieșirea din stația de tratare de la Cerbureni, cât și la o unitate de învățământ din municipiu, scrie stiripesurse.

Apa de la Curtea de Argeș nu este destinată consumului

DSP Argeș avertizează că, în acest moment, apa nu este destinată consumului și poate fi utilizată exclusiv în scop menajer. Autoritățile recomandă ferm ca apa să nu fie folosită pentru băut, prepararea alimentelor, spălatul dinților sau igiena nou-născuților.

Pentru a sprijini cetățenii, autoritățile locale au pus la dispoziție rezervoare cu apă potabilă și surse alternative, precum izvorul Pod Progresul și forajul de la Mănăstire, în timp ce Spitalul Municipal primește apă adusă cu cisternele de la Mioveni.

Situația este cu atât mai frustrantă cu cât, la data de 13 februarie, testele arătau că bacteriile dispăruseră, deși turbiditatea și nivelurile de fier sau clor rămăseseră peste limite. Acele probe fuseseră luate după o oprire de 24 de ore a furnizării apei pentru lucrări la stația de tratare.

Ce măsuri iau autoritățile

Din cauza reapariției bacteriei, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a decis menținerea stării de alertă pentru 30 de zile. Prefectul Ioana Făcăleață a explicat că autoritățile au întocmit un plan pentru reluarea furnizării în siguranță și au solicitat fonduri de urgență de la Guvern.

Problemele sunt însă mult mai vechi, iar apa din comunele limitrofe nu mai este potabilă, în realitate, de la începutul lunii noiembrie 2025. Aproximativ 40.000 de locuitori sunt afectați de această criză prelungită, cauzată inițial de creșterea turbidității apei brute

Peste 40.000 de locuitori afectați de deversările de la Vidraru

Principala cauză a acestui dezastru ecologic și sanitar o reprezintă deversările controlate din lacul de acumulare Vidraru, efectuate de Hidroelectrica. Aceste acțiuni au fost necesare pentru a asigura condițiile tehnice reamenajării hidroenergetice, însă au dus la o creștere masivă a turbidității apei pe râul Argeș.

În timp ce investigațiile continuă și se caută soluții, localnicii rămân dependenți de sursele alternative de aprovizionare. DSP va continua monitorizarea zilnică a calității apei, dar până la noi rezultate conforme, restricțiile rămân în vigoare.

Tags:
Citește și...
Magistrații în fața unui șoc financiar! Ce pensii vor primi după tăieri. Diferențele sunt uriașe
Eveniment
Magistrații în fața unui șoc financiar! Ce pensii vor primi după tăieri. Diferențele sunt uriașe
Sardinele în conservă au devenit un trend gourmet. Cât costă și de ce sunt tot mai căutate în restaurante
Eveniment
Sardinele în conservă au devenit un trend gourmet. Cât costă și de ce sunt tot mai căutate în restaurante
Curțile de Apel din țară solicită lui Nicușor Dan reexaminarea legii privind pensiile speciale. Ce memoriu au transmis (DOCUMENT)
Eveniment
Curțile de Apel din țară solicită lui Nicușor Dan reexaminarea legii privind pensiile speciale. Ce memoriu au transmis (DOCUMENT)
SURSE: Plata stimulentului pentru militarii care amână pensionarea, în analiza MApN. Scenariul pregătit de Radu Miruță
Eveniment
SURSE: Plata stimulentului pentru militarii care amână pensionarea, în analiza MApN. Scenariul pregătit de Radu Miruță
Furturile din magazine au explodat în România. Aproape 15.500 de cazuri într-un an și noi metode folosite de hoți
Eveniment
Furturile din magazine au explodat în România. Aproape 15.500 de cazuri într-un an și noi metode folosite de hoți
DENT ESTET: Reconstrucția zâmbetului cu fațete premium, soluția pentru dinții tociți care te îmbătrânesc
Eveniment
DENT ESTET: Reconstrucția zâmbetului cu fațete premium, soluția pentru dinții tociți care te îmbătrânesc
Update-urile aplicațiilor de cazino online pe mobil: de ce sunt importante?
Eveniment
Update-urile aplicațiilor de cazino online pe mobil: de ce sunt importante?
Bucureștiul, față în față cu fenomene meteorologice extreme
Eveniment
Bucureștiul, față în față cu fenomene meteorologice extreme
Surpriză la PRO TV! Revine pe post o veche emisiune îndrăgită de mulți români. Când va fi difuzată
Eveniment
Surpriză la PRO TV! Revine pe post o veche emisiune îndrăgită de mulți români. Când va fi difuzată
Urmărire ca în filme. Un șofer fără permis, prins după două luni cu mașina furată
Eveniment
Urmărire ca în filme. Un șofer fără permis, prins după două luni cu mașina furată
Ultima oră
19:51 - Romanița Iovan arată impecabil la 61 de ani. Gestul surprinzător care o menține în formă maximă
19:45 - Descoperire neașteptată: Locul unde a fost găsit un lac subteran uriaș, ascuns la peste 100 de metri sub pământ
19:17 - Înfrângere majoră pentru Donald Trump: Curtea Supremă din SUA a anulat tarifele impuse de președintele SUA tuturor țărilor din lume
19:00 - Magistrații în fața unui șoc financiar! Ce pensii vor primi după tăieri. Diferențele sunt uriașe
19:00 - Un atac cibernetic a bloca internetul din Groenlanda. Cine stă în spatele organizației
18:47 - Surse: Negocieri între SUA și România. Când ar putea veni Marco Rubio în România și cum se pregătește întâlnirea lui Nicușor Dan cu Donald Trump
18:17 - Poliția din Austria a arestat o româncă de 17 ani pentru pruncucidere. Bebelușul a fost găsit într-o geantă la frontieră
18:12 - România conduce topul în SUA: Poliția anti-migrație ICE a lui Trump a publicat lista cu „cei mai periculoși infractori străini”. Peste 140 de români, arestați
17:53 - Sardinele în conservă au devenit un trend gourmet. Cât costă și de ce sunt tot mai căutate în restaurante
17:40 - Andreea Popescu și Rareș Cojoc au probleme după 15 ani de căsnicie: „Mă simt destul de singură”