Apa de la Curtea de Argeș conține din nou bacteria Clostridium perfringers, conform unei informări transmise vineri de Direcția de Sănătate Publică (DSP) Argeș. Anunțul vine ca o lovitură pentru localnicii care sperau că situația s-a remediat. În urma unor analize, s-a depistat din nou o bacterie pe rețeaua de distribuție.

Bacteria a fost identificată în probele recoltate pe 17 februarie, atât la ieșirea din stația de tratare de la Cerbureni, cât și la o unitate de învățământ din municipiu, scrie .

Apa de la Curtea de Argeș nu este destinată consumului

DSP Argeș avertizează că, în acest moment, apa nu este destinată consumului și poate fi utilizată exclusiv în scop menajer. Autoritățile recomandă ferm ca apa să nu fie folosită pentru băut, prepararea alimentelor, spălatul dinților sau igiena nou-născuților.

Pentru a sprijini cetățenii, autoritățile locale au pus la dispoziție rezervoare cu apă potabilă și surse alternative, precum izvorul Pod Progresul și forajul de la Mănăstire, în timp ce Spitalul Municipal primește apă adusă cu cisternele de la Mioveni.

Situația este cu atât mai frustrantă cu cât, la data de 13 februarie, testele arătau că bacteriile dispăruseră, deși turbiditatea și nivelurile de fier sau clor rămăseseră peste limite. Acele probe fuseseră luate după o oprire de 24 de ore a furnizării apei pentru lucrări la stația de tratare.

Ce măsuri iau autoritățile

Din cauza reapariției bacteriei, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a decis menținerea stării de alertă pentru 30 de zile. Prefectul Ioana Făcăleață a explicat că autoritățile au întocmit un plan pentru reluarea furnizării în siguranță și au solicitat fonduri de urgență de la Guvern.

Problemele sunt însă mult mai vechi, iar apa din comunele limitrofe nu mai este potabilă, în realitate, de la începutul lunii noiembrie 2025. Aproximativ 40.000 de locuitori sunt afectați de această criză prelungită, cauzată inițial de creșterea turbidității apei brute

Peste 40.000 de locuitori afectați de deversările de la Vidraru

Principala cauză a acestui dezastru ecologic și sanitar o reprezintă deversările controlate din lacul de acumulare , efectuate de Hidroelectrica. Aceste acțiuni au fost necesare pentru a asigura condițiile tehnice reamenajării hidroenergetice, însă au dus la o creștere masivă a turbidității apei pe râul Argeș.

În timp ce investigațiile continuă și se caută soluții, localnicii rămân dependenți de sursele alternative de aprovizionare. DSP va continua monitorizarea zilnică a calității apei, dar până la noi rezultate conforme, restricțiile rămân în vigoare.