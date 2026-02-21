B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Rusia înăsprește controlul comunicațiilor. Putin promulgă legea care permite oprirea rețelelor mobile

Rusia înăsprește controlul comunicațiilor. Putin promulgă legea care permite oprirea rețelelor mobile

Selen Osmanoglu
21 feb. 2026, 12:32
Rusia înăsprește controlul comunicațiilor. Putin promulgă legea care permite oprirea rețelelor mobile
Sursă Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Legea care permite deconectarea utilizatorilor de la rețelele mobile
  2. Probleme frecvente de conectivitate în Rusia
  3. Controverse privind blocarea platformelor de comunicare

Președintele Vladimir Putin a promulgat o lege care permite autorităților ruse să oblige operatorii de telefonie mobilă să întrerupă serviciile pentru anumiți abonați, la solicitarea FSB (Russia). Actul normativ a fost publicat pe portalul oficial de informații juridice al guvernului și a stârnit îngrijorări în rândul activiștilor privind riscul de cenzură.

Legea care permite deconectarea utilizatorilor de la rețelele mobile

Documentul modifică legislația privind comunicațiile și stabilește că operatorii de telecomunicații nu vor fi considerați responsabili față de clienți dacă serviciile sunt suspendate la cererea serviciului de securitate rus, conform Știrile ProTv.

Inițial, proiectul de lege prevedea că solicitările FSB pentru restricționarea comunicațiilor ar trebui motivate prin necesitatea protejării securității cetățenilor și a statului, iar aprobarea urma să fie susținută de președinte și de guvern. Varianta finală a textului legislativ a eliminat însă aceste condiții, ceea ce a alimentat temerile că întreruperea serviciilor ar putea fi decisă fără criterii transparente.

În prezent nu este clar în ce situații rețeaua mobilă ar putea fi deconectată la nivel federal sau regional.

Organizațiile civice independente avertizează că lipsa unor delimitări explicite poate permite aplicarea arbitrară a măsurii.

Probleme frecvente de conectivitate în Rusia

Potrivit informațiilor publicate de presa locală, aproximativ jumătate dintre regiunile Rusia se confruntă aproape zilnic cu întreruperi ale conexiunii la internet. Autoritățile justifică aceste disfuncționalități prin atacurile cu drone atribuite Ucrainei, însă numeroase zone afectate nu se află printre obiectivele militare prioritare ale Ucraina.

În ultimii ani, politicile de control digital promovate de administrația de la Moscova au dus la restricționarea accesului la mii de site-uri web, publicații media și platforme sociale, accelerând procesul de centralizare a informației online.

Controverse privind blocarea platformelor de comunicare

Presa rusă a relatat că rețeaua de mesagerie Telegram ar putea fi blocată definitiv la data de 1 aprilie, după ce autoritățile au început deja să încetinească funcționarea acesteia.

Decizia a generat nemulțumiri în rândul unor parlamentari, bloggeri militari și utilizatori activi ai platformei, inclusiv dintre cei care o folosesc pentru comunicare pe frontul din conflictul ruso-ucrainean.

Criticii legii susțin că noul cadru legislativ ar putea extinde controlul statului asupra comunicațiilor digitale și ar putea limita libertatea de exprimare online, în contextul tensiunilor politice și militare actuale din regiune.

Tags:
Citește și...
Curtea Supremă a anulat tarifele globale impuse de Donald Trump. Președintele american anunță noi măsuri comerciale
Externe
Curtea Supremă a anulat tarifele globale impuse de Donald Trump. Președintele american anunță noi măsuri comerciale
Atac cu drone asupra unui obiectiv din Rusia. Explozii și incendii raportate în mai multe regiuni
Externe
Atac cu drone asupra unui obiectiv din Rusia. Explozii și incendii raportate în mai multe regiuni
Incident șocant în Germania: Un copil de 12 ani, aflat la volan cu 0,45 alcoolemie, a lovit mai multe mașini
Externe
Incident șocant în Germania: Un copil de 12 ani, aflat la volan cu 0,45 alcoolemie, a lovit mai multe mașini
Secrete comerciale de la Google, furate de trei ingineri din Silicon Valley pentru Iran. Ce pedepse riscă aceștia
Externe
Secrete comerciale de la Google, furate de trei ingineri din Silicon Valley pentru Iran. Ce pedepse riscă aceștia
Guvernul britanic ia în considerare eliminarea fratelui regelui Charles din linia de succesiune
Externe
Guvernul britanic ia în considerare eliminarea fratelui regelui Charles din linia de succesiune
Donald Trump, nervos după ce Curtea Supremă i-a anulat taxele vamale. În replică, el a anunțat că va aplica un tarif „global” de 10%: „Mi-e rușine cu unii membri ai Curții” (VIDEO)
Externe
Donald Trump, nervos după ce Curtea Supremă i-a anulat taxele vamale. În replică, el a anunțat că va aplica un tarif „global” de 10%: „Mi-e rușine cu unii membri ai Curții” (VIDEO)
Descoperire neașteptată: Locul unde a fost găsit un lac subteran uriaș, ascuns la peste 100 de metri sub pământ
Externe
Descoperire neașteptată: Locul unde a fost găsit un lac subteran uriaș, ascuns la peste 100 de metri sub pământ
Înfrângere majoră pentru Donald Trump: Curtea Supremă din SUA a anulat tarifele impuse de președintele SUA tuturor țărilor din lume
Externe
Înfrângere majoră pentru Donald Trump: Curtea Supremă din SUA a anulat tarifele impuse de președintele SUA tuturor țărilor din lume
Un atac cibernetic a bloca internetul din Groenlanda. Cine stă în spatele organizației
Externe
Un atac cibernetic a bloca internetul din Groenlanda. Cine stă în spatele organizației
Poliția din Austria a arestat o româncă de 17 ani pentru pruncucidere. Bebelușul a fost găsit într-o geantă la frontieră
Externe
Poliția din Austria a arestat o româncă de 17 ani pentru pruncucidere. Bebelușul a fost găsit într-o geantă la frontieră
Ultima oră
11:49 - Curtea Supremă a anulat tarifele globale impuse de Donald Trump. Președintele american anunță noi măsuri comerciale
11:13 - Atac cu drone asupra unui obiectiv din Rusia. Explozii și incendii raportate în mai multe regiuni
10:38 - Viscolul afectează transportul aerian și feroviar. Măsuri speciale pe aeroporturile din Capitală și pe căile ferate
10:00 - Viscolul complică circulația în Buzău. Autospeciale pentru transport dializă, scoase din zăpadă
09:34 - OpenAI, sub lupă după atacul din Canada. Compania a analizat contul suspectei înainte de tragedie
08:56 - Val de frig și ninsori abundente în weekend. Viscol în sud-est, strat consistent de zăpadă în mai multe regiuni
08:21 - Viscolul a blocat drumuri în sud-estul țării. Circulație închisă pe DN21A și DN3, restricții pe mai multe artere
23:55 - Incident șocant în Germania: Un copil de 12 ani, aflat la volan cu 0,45 alcoolemie, a lovit mai multe mașini
23:43 - Dacia surprinde din nou! Modelul care ar putea avea cele mai mici costuri de utilizare de până acum
23:23 - Apar detalii noi în cazul fermei de bizoni Recea-Cristurâ. Prefectura Cluj a trimis controale masive la fața locului