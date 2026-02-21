Președintele Vladimir Putin a promulgat o lege care permite autorităților ruse să oblige operatorii de telefonie mobilă să întrerupă serviciile pentru anumiți abonați, la solicitarea FSB (Russia). Actul normativ a fost publicat pe portalul oficial de informații juridice al guvernului și a stârnit îngrijorări în rândul activiștilor privind riscul de cenzură.

Legea care permite deconectarea utilizatorilor de la rețelele mobile

Documentul modifică legislația privind comunicațiile și stabilește că operatorii de telecomunicații nu vor fi considerați responsabili față de clienți dacă serviciile sunt suspendate la cererea serviciului de securitate rus, conform Știrile ProTv.

Inițial, proiectul de lege prevedea că solicitările FSB pentru restricționarea comunicațiilor ar trebui motivate prin necesitatea protejării securității cetățenilor și a statului, iar aprobarea urma să fie susținută de președinte și de guvern. Varianta finală a textului legislativ a eliminat însă aceste condiții, ceea ce a alimentat temerile că întreruperea serviciilor ar putea fi decisă fără criterii transparente.

În prezent nu este clar în ce situații rețeaua mobilă ar putea fi deconectată la nivel federal sau regional.

Organizațiile civice independente avertizează că lipsa unor delimitări explicite poate permite aplicarea arbitrară a măsurii.

Probleme frecvente de conectivitate în Rusia

Potrivit informațiilor publicate de presa locală, aproximativ jumătate dintre regiunile Rusia se confruntă aproape zilnic cu întreruperi ale conexiunii la . Autoritățile justifică aceste disfuncționalități prin atacurile cu drone atribuite Ucrainei, însă numeroase zone afectate nu se află printre obiectivele militare prioritare ale Ucraina.

În ultimii ani, politicile de control digital promovate de administrația de la Moscova au dus la restricționarea accesului la mii de site-uri web, publicații media și platforme sociale, accelerând procesul de centralizare a informației online.

Controverse privind blocarea platformelor de comunicare

Presa rusă a relatat că rețeaua de mesagerie Telegram ar putea fi blocată definitiv la data de 1 aprilie, după ce autoritățile au început deja să încetinească funcționarea acesteia.

Decizia a generat nemulțumiri în rândul unor parlamentari, bloggeri militari și utilizatori activi ai platformei, inclusiv dintre cei care o folosesc pentru comunicare pe frontul din conflictul ruso-ucrainean.

Criticii legii susțin că noul cadru legislativ ar putea extinde controlul statului asupra comunicațiilor digitale și ar putea limita libertatea de exprimare online, în contextul tensiunilor politice și militare actuale din regiune.