B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » O zi la munte a devenit un lux pentru multe familii. Cât îi costă distracția pe turiști

O zi la munte a devenit un lux pentru multe familii. Cât îi costă distracția pe turiști

Ana Beatrice
20 feb. 2026, 20:40
O zi la munte a devenit un lux pentru multe familii. Cât îi costă distracția pe turiști
Sursă foto: Captură Video - stirileprotv.ro
Cuprins
  1. Cât costă o zi de vacanță la munte pentru o familie cu copii
  2. Cum arată distracția pe pârtie după lăsarea serii și cât îi costă pe turiști

Ninsorile din aceste zile au adus la munte nu doar copiii aflați în vacanță, ci și mii de adulți care și-au luat liber de la serviciu. Stațiunile montane au devenit neîncăpătoare pentru turiștii dornici să se bucure de iarnă. Oamenii vin să schieze, să se relaxeze și să profite din plin de zăpadă. Pentru mulți, cheltuielile nu mai contează atunci când vine vorba de astfel de momente.

În Poiana Brașov, distracția pe pârtie vine cu un cost pe măsură. O familie cu trei persoane ajunge să plătească peste 1.000 de lei într-o singură zi. Suma include accesul la schi, mesele și alte activități de sezon. La toate acestea se adaugă cazarea, care face ca vacanța să devină și mai costisitoare.

Cât costă o zi de vacanță la munte pentru o familie cu copii

Vacanța la munte a devenit un adevărat maraton pentru familiile cu copii. În Poiana Brașov, mulți turiști au venit cu gândul să schieze. Însă aglomerația de la telegondolă i-a făcut pe unii să caute alternative, cum ar fi pista de tubing.

Un turist spune că bugetul zilnic pentru activități ajunge la 600-700 de lei, fără cazare. O turistă, însă, este mai realistă și crede că suma se apropie mai degrabă de 900 sau chiar 1.000 de lei pe zi. Cu toate acestea, alte persoane spun că încearcă să nu se gândească prea mult la bani, pentru a nu strica bucuria vacanței. Costurile cresc rapid atunci când se adună transportul pe cablu, atracțiile și mesele.

În alte stațiuni, precum Păltiniș, prețurile sunt mai prietenoase, iar unii turiști aleg soluții simple pentru a economisi, cum ar fi să vină cu mâncare și băuturi de acasă.  „Dacă îți pregătești din timp 2-3 sandwichuri, o sticlă de apă să ai la tine în rucsac, aceste mici detalii pot face diferența”, a spus un bărbat, notează stirileprotv.ro.

Cum arată distracția pe pârtie după lăsarea serii și cât îi costă pe turiști

Vacanța la munte nu se oprește odată cu lăsarea serii. Distracția continuă sub lumina reflectoarelor și în atmosfera petrecerilor de pe creste. La Păltiniș, o cartelă de schi costă 160 de lei pentru adulți și 135 de lei pentru copii. Turiștii care aleg varianta pe cinci zile plătesc mai puțin și au timp suficient să învețe să coboare singuri o pârtie ușoară sau medie. Reprezentanții resorturilor spun că rezervările făcute din timp, atât pentru cazare, cât și pentru instructori, pot reduce considerabil costurile.

În Poiana Brașov, distracția se prelungește și după apus, datorită iluminării nocturne disponibile vinerea și sâmbăta, între orele 17:00 și 20:00. Astfel, turiștii au la dispoziție încă trei ore de schi și snowboard. Mulți profită din plin de această oportunitate, mai ales că stratul de zăpadă este consistent și condițiile sunt ideale.

În masivul Postăvaru, cabanele organizează petreceri în aer liber, unde turiștii se bucură de muzică, dans și priveliști spectaculoase. Cei care urcă doar pentru panoramă trebuie să știe că telegondola funcționează până la ora 17:00. O urcare cu coborâre costă 70 de lei pentru adulți și 40 de lei pentru copii.

Tags:
Citește și...
Căzăturile pe gheață fac victime pe bandă rulantă. Ce nu trebuie să faci niciodată când mergi pe polei
Eveniment
Căzăturile pe gheață fac victime pe bandă rulantă. Ce nu trebuie să faci niciodată când mergi pe polei
Nereguli grave descoperite în toată țara de comisarii ANPC. Peste 1.500 de operatori economici au fost sancționați
Eveniment
Nereguli grave descoperite în toată țara de comisarii ANPC. Peste 1.500 de operatori economici au fost sancționați
Apa de la Curtea de Argeș, din nou infestată: Bacteria Clostridium a reapărut în probe
Eveniment
Apa de la Curtea de Argeș, din nou infestată: Bacteria Clostridium a reapărut în probe
Magistrații în fața unui șoc financiar! Ce pensii vor primi după tăieri. Diferențele sunt uriașe
Eveniment
Magistrații în fața unui șoc financiar! Ce pensii vor primi după tăieri. Diferențele sunt uriașe
Sardinele în conservă au devenit un trend gourmet. Cât costă și de ce sunt tot mai căutate în restaurante
Eveniment
Sardinele în conservă au devenit un trend gourmet. Cât costă și de ce sunt tot mai căutate în restaurante
Curțile de Apel din țară solicită lui Nicușor Dan reexaminarea legii privind pensiile speciale. Ce memoriu au transmis (DOCUMENT)
Eveniment
Curțile de Apel din țară solicită lui Nicușor Dan reexaminarea legii privind pensiile speciale. Ce memoriu au transmis (DOCUMENT)
SURSE: Plata stimulentului pentru militarii care amână pensionarea, în analiza MApN. Scenariul pregătit de Radu Miruță
Eveniment
SURSE: Plata stimulentului pentru militarii care amână pensionarea, în analiza MApN. Scenariul pregătit de Radu Miruță
Furturile din magazine au explodat în România. Aproape 15.500 de cazuri într-un an și noi metode folosite de hoți
Eveniment
Furturile din magazine au explodat în România. Aproape 15.500 de cazuri într-un an și noi metode folosite de hoți
DENT ESTET: Reconstrucția zâmbetului cu fațete premium, soluția pentru dinții tociți care te îmbătrânesc
Eveniment
DENT ESTET: Reconstrucția zâmbetului cu fațete premium, soluția pentru dinții tociți care te îmbătrânesc
Update-urile aplicațiilor de cazino online pe mobil: de ce sunt importante?
Eveniment
Update-urile aplicațiilor de cazino online pe mobil: de ce sunt importante?
Ultima oră
21:38 - Căzăturile pe gheață fac victime pe bandă rulantă. Ce nu trebuie să faci niciodată când mergi pe polei
21:37 - Guvernul britanic ia în considerare eliminarea fratelui regelui Charles din linia de succesiune
21:25 - Donald Trump, nervos după ce Curtea Supremă i-a anulat taxele vamale. În replică, el a anunțat că va aplica un tarif „global” de 10%: „Mi-e rușine cu unii membri ai Curții” (VIDEO)
20:58 - Bolojan merge la Bruxelles săptâmâna viitoare și se va întâlni cu Ursula von der Leyen. Ce vor discuta cei doi
20:52 - Nereguli grave descoperite în toată țara de comisarii ANPC. Peste 1.500 de operatori economici au fost sancționați
20:33 - Ciucu îl ajută pe Piedone Jr. cu o autorizație, dar nu îl iartă pe Piedone Sr., după atacurile la adresa sa: „Să fii om e lucru mare, să fii domn e o întâmplare”
20:14 - Adelina Pestrițu, apariție de poveste la Balul Mascat Bridgerton. Ce pietre prețioase a purtat vedeta
19:51 - Romanița Iovan arată impecabil la 61 de ani. Gestul surprinzător care o menține în formă maximă
19:45 - Descoperire neașteptată: Locul unde a fost găsit un lac subteran uriaș, ascuns la peste 100 de metri sub pământ
19:38 - Apa de la Curtea de Argeș, din nou infestată: Bacteria Clostridium a reapărut în probe