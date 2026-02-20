Ninsorile din aceste zile au adus la munte nu doar copiii aflați în , ci și mii de adulți care și-au luat liber de la serviciu. Stațiunile montane au devenit neîncăpătoare pentru turiștii dornici să se bucure de iarnă. Oamenii vin să schieze, să se relaxeze și să profite din plin de zăpadă. Pentru mulți, cheltuielile nu mai contează atunci când vine vorba de astfel de momente.

În Poiana Brașov, distracția pe pârtie vine cu un cost pe măsură. O familie cu trei persoane ajunge să plătească peste 1.000 de lei într-o singură zi. Suma include accesul la schi, mesele și alte activități de sezon. La toate acestea se adaugă cazarea, care face ca vacanța să devină și mai costisitoare.

Cât costă o zi de vacanță la munte pentru o familie cu copii

Vacanța la munte a devenit un adevărat maraton pentru familiile cu copii. În , mulți turiști au venit cu gândul să schieze. Însă aglomerația de la telegondolă i-a făcut pe unii să caute alternative, cum ar fi pista de tubing.

Un turist spune că bugetul zilnic pentru activități ajunge la 600-700 de lei, fără cazare. O turistă, însă, este mai realistă și crede că suma se apropie mai degrabă de 900 sau chiar 1.000 de lei pe zi. Cu toate acestea, alte persoane spun că încearcă să nu se gândească prea mult la bani, pentru a nu strica bucuria vacanței. Costurile cresc rapid atunci când se adună transportul pe cablu, atracțiile și mesele.

În alte stațiuni, precum Păltiniș, prețurile sunt mai prietenoase, iar unii turiști aleg soluții simple pentru a economisi, cum ar fi să vină cu mâncare și băuturi de acasă. „Dacă îți pregătești din timp 2-3 sandwichuri, o sticlă de apă să ai la tine în rucsac, aceste mici detalii pot face diferența”, a spus un bărbat, notează stirileprotv.ro.

Cum arată distracția pe pârtie după lăsarea serii și cât îi costă pe turiști

Vacanța la munte nu se oprește odată cu lăsarea serii. Distracția continuă sub lumina reflectoarelor și în atmosfera petrecerilor de pe creste. La Păltiniș, o cartelă de schi costă 160 de lei pentru adulți și 135 de lei pentru copii. care aleg varianta pe cinci zile plătesc mai puțin și au timp suficient să învețe să coboare singuri o pârtie ușoară sau medie. Reprezentanții resorturilor spun că rezervările făcute din timp, atât pentru cazare, cât și pentru instructori, pot reduce considerabil costurile.

În Poiana Brașov, distracția se prelungește și după apus, datorită iluminării nocturne disponibile vinerea și sâmbăta, între orele 17:00 și 20:00. Astfel, turiștii au la dispoziție încă trei ore de schi și . Mulți profită din plin de această oportunitate, mai ales că stratul de zăpadă este consistent și condițiile sunt ideale.

În masivul Postăvaru, cabanele organizează petreceri în aer liber, unde turiștii se bucură de muzică, dans și priveliști spectaculoase. Cei care urcă doar pentru panoramă trebuie să știe că telegondola funcționează până la ora 17:00. O urcare cu coborâre costă 70 de lei pentru adulți și 40 de lei pentru copii.