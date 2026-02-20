Carburanții se scumpesc din nou în România, iar șoferii resimt tot mai puternic impactul acestor creșteri. În numai o lună, benzina și motorina s-au scumpit de patru ori. Evoluția arată clar că trendul este unul ascendent și nu dă semne de oprire.

Aceste majorări sunt determinate de evoluțiile de pe piețele internaționale și de schimbările din regiune. Toți acești factori se reflectă rapid în prețurile de la pompele din România. Din acest motiv, tot mai mulți șoferi ajung să compare costurile cu cele din , în căutarea unor variante mai avantajoase.

Cât au ajuns să coste carburanții la noi în țară

Noile scumpiri se văd clar la pompă, inclusiv la stațiile de referință pentru întreaga piață. La , pe strada Brașov din Sectorul 6 al Capitalei, benzina standard costa în dimineața de 20 februarie 7,84 lei pe litru. Motorina standard a ajuns și ea la 8,13 lei pe litru. Majorarea este de 5 bani pe litru pentru ambele tipuri de carburant. Aceasta a fost aplicată, în general, și în alte rețele mari din țară, informează economica.net.

Este a patra scumpire de la începutul lunii și a doua doar în această săptămână, ceea ce confirmă un ritm accelerat al creșterilor. Chiar dacă ultimele ajustări au fost mai mici, ele se adaugă unei serii continue de scumpiri. Pe 18 februarie, 13 februarie și 10 februarie, prețurile au crescut de fiecare dată cu câte 2 bani pe litru.

Valul de majorări a început încă din a doua jumătate a lunii ianuarie și continuă să pună presiune pe șoferi.

Unde este mai ieftin să alimentezi și ce se întâmplă în țările vecine

Prețurile carburanților din țările vecine au devenit un punct de interes major pentru români, în special pentru cei care trec frecvent granița. Mulți urmăresc atent aceste diferențe, în speranța că pot face economii la fiecare plin.