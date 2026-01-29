Harta sărăciei. Județele care consumă, dar nu produc nimic. Bucureștiul dă un sfert din PIB-ul țării

Multe dintre județele din țară coboară spre 1% contribuție la PIB-ul țării sau chiar sub acest nivel. Capitala dă peste un sfert din economia României.

Distanță mare între Capitală și restul

Majoritatea județelor României se situează individual la sub pragul de 2% din PIB-ul, iar foarte multe coboară spre 1% sau chiar sub 1%, arată estimările pentru 2026, pe ale cărei date este gândit bugetul național. Structura PIB-ului pe județe arată o economie mai mult decât polarizată.

Capitala produce singură 25,5% din PIB-ul României. Ceea ce echivalează cu mai mult decât următoarele 7–8 județe la un loc. De altfel, niciun județ nu depășește pragul de 6% din PIB.

Dar, dacă tot vorbim despre un clasament, avem pe locul doi, după Capitală, Clujul care dă 5,3% din PIB-ul țării, urmat de Timiș, cu 4,3%, Prahova, cu 4,1%, și Constanța care dă la PIB-ul României 4,1%.

Avem apoi Iași, cu 3,34%, Brașov (3,27%), Ilfov (2,88%), Argeș (2,57%) și Dolj (2,48%). Bihorul, lăsat în urmă de , aduce în PIB-ul țării doar 2,23%.

Județele care aduc aproape nimic în PIB-ul țării

La coada clasamentului se află județe cu ponderi sub 1% din PIB-ul național. Giurgiu are cea mai mică contribuție estimată pentru 2026, de 0,63%, fiind urmat de Covasna (0,72%), Călărași (0,76%), Tulcea (0,82%) și Mehedinți (0,83%), după cum arată datele citate de

În concluzie, din totalul de 42 județe, 12 aduc între 5% și 2% din PIB, 19, aduc între 2% și 1%, iar celalalte 10 aduc sub 1%.