Vlad Pascu nu a avut norocul altor condamnați mult mai celebri care au cerut clemență la Instanța Supremă, astfel că i-a fost respinsă cererea de recurs în casație. Decizia pronunțată de ÎCCJ este definitivă.

Vlad Pascu a pierdut la ÎCCJ

a respins, marţi, ca inadmisibilă, cererea de formulată de Vlad Pascu. Este vorba despre șoferul condamnat la 10 ani de închisoare pentru , în urma căruia au murit doi tineri. Decizia Înaltei Curţi este definitivă. Mai mult, el a fost obligat și la plata sumei de 300 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

„Respinge, ca inadmisibile, cererile de recurs în casaţie formulate de inculpatul Pascu Matei Vlad şi de către persoana interesată Fundaţia Română pentru Asistarea Victimelor Accidentelor împotriva deciziei penale nr. 1049/P din data de 21 august 2025, pronunţate de Curtea de Apel Constanţa – Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, în dosarul nr. 4989/254/2023”, se arată în minuta ÎCCJ.

Pascu ispășește o condamnare de zece ani după ce Curtea de Apel Constanţa a menţinut, în 21 august, decizia de a instanţei de fond. Tânărul a fost condamnat pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe interzise.

Cum a motivat Curtea de Apel decizia de condamnare

Instanţa Curţii de Apel Constanţa a arătat, în motivarea condamnării lui Vlad Pascu, că pedepsele aplicate în cazul faptelor comise de acesta nu vor suferi modificări faţă de hotărârea Judecătoriei Mangalia. Judecătorii au subliniat că reacţia statului împotriva unor comportamente periculoase în trafic, care duc la pierderi de vieţi omeneşti, vătămări corporale şi prejudicii materiale importante, se impune a fi severă, în scop de prevenție.

„Prin urmare, chiar dacă inculpatul este tânăr şi se bucură de sprijinul familiei, pedepsele aplicate nu vor suferi modificări, deoarece reacţia de apărare a statului împotriva unor comportamente periculoase în trafic, soldate cu vătămări corporale, pierderi de vieţi omeneşti şi importante prejudicii materiale, se impune a fi una severă, proporţională cu urmările produse şi urmările mai grave ce se mai puteau produce, în scop de prevenţie şi exemplaritate”, au argumentat magistraţii Curţii de Apel Constanţa.

Pe de altă parte, Curtea de Apel Constnața a constatat că nu s-a putut demonstra că Vlad Pascu ar fi acţionat cu intenţia de a ucide. Judecătorii au reținut că accidentul rutier de la 2 Mai a avut un caracter imprevizibil, şi nu unul voit.

Vlad Pascu judecat și condamnat

În accidentul provocat de tânărul Pascu, doi tineri au murit, iar alţi trei au fost răniţi grav. S-a întâmplat în dimineaţa de 19 august 2023, pe DN 39, între Vama Veche şi 2 Mai. Mașina condusă cu viteză de tânărul aflat sub influența drogurilor a intrat într-un grup de persoane care circulau pe marginea drumului. Echipele de intervenţie sosite la faţa locului au constatat că autorul evenimentului rutier părăsise locul faptei.

Poliţiştii l-au găsit în Vama Veche. După testarea cu aparatul drugtest, rezultatele au indicat că a consumat cocaină, amfetamină şi metamfetamină. În seara aceleiaşi zile, Pascu a fost reţinut şi ulterior arestat preventiv.

În 11 octombrie 2023, Vlad Pascu a fost trimis în judecată de către procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia. Procesul a început patru luni mai târziu, după ce s-au administrat probele. Ulterior, la doi ani și două zile de la producerea accidentului, Curtea de Apel Constanţa a pronunţat decizia definitivă.