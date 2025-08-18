Curtea de Apel Constanța va pronunța astăzi sentința definitivă în dosarul Vlad Pascu

Curtea de Apel Constanța va pronunța luni, 18 august 2025, sentința definitivă în dosarul Vlad Pascu, la doi ani după din .

Accidentul de la 2 Mai

Apărătorii lui Vlad Pascu au solicitat instanței reducerea pedepsei și reevaluarea circumstanțelor în care a fost aplicată sentința, conform .

Avocatul Vlad Cristescu a adus ca argument faptul că Pascu a formulat un denunț într-un dosar de trafic de droguri aflat pe rolul DIICOT – Structura Centrală, în care l-a indicat pe Tudor Duma, zis Maru.

Apărarea spune că acest demers ar trebui să fie luat în considerare ca o circumstanță atenuantă.

„S-au pus concluzii pe toate apelurile, atât ale noastre, cât şi ale celorlate părţi din dosar. Speranţa noastră este ca instanţa să admită apelul şi să reducă pedeapsa ce i-a fost aplicată inculpatului de către instanţa de fond. Vom vedea dacă va reţine sau nu argumentele noastre referitoare la valorificarea unui denunţ”, a spus avocatul.

„Din punctul nostru de vedere, al apărării, sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, dar, într-adevăr, instanţa de judecată este cea care până la urmă va analiza dacă argumentele pe care le-am expus noi sunt valide. În ceea ce priveşte pedepsele aplicate, am apreciat că sunt prea mari şi sperăm la o reducere a acestora către un cuantum mai redus”, a mai spus jurnaliștilor Vlad Cristescu, avocatul lui Pascu, pe 18 iunie, când a avut loc ultimul termen din acest proces.

Vlad Pascu a fost condamnat de Judecătoria Mangalia la 10 ani de închisoare pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influenţa substanțelor interzise și părăsirea locului accidentului.

Acestuia i-au fost interzise drepturile de a fi ales sau să ocupe o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat și de a conduce un vehicul timp de cinci ani după executarea pedepsei.

Accidentul a avut loc pe 19 august 2023, în jurul orei 5:25. Vlad Pascu a intrat cu mașina într-un grup de pietoni pe DN 39, în apropiere de localitatea 2 Mai. A omorât doi tineri, iar alți doi au fost grav răniți.

Pascu a fugit de la fața locului. El a fost găsit ulterior în Vama Veche. Tânărul se afla sub influența mai multor droguri, printre care cocaină, amfetamină și metamfetamină.