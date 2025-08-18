B1 Inregistrari!
Curtea de Apel Constanța va pronunța astăzi sentința definitivă în dosarul Vlad Pascu

Selen Osmanoglu
18 aug. 2025, 07:48
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Curtea de Apel Constanța va pronunța luni, 18 august 2025, sentința definitivă în dosarul Vlad Pascu, la doi ani după tragedia din 2 Mai.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • Accidentul de la 2 Mai

Ce s-a întâmplat

Apărătorii lui Vlad Pascu au solicitat instanței reducerea pedepsei și reevaluarea circumstanțelor în care a fost aplicată sentința, conform Adevărul.

Avocatul Vlad Cristescu a adus ca argument faptul că Pascu a formulat un denunț într-un dosar de trafic de droguri aflat pe rolul DIICOT – Structura Centrală, în care l-a indicat pe Tudor Duma, zis Maru.

Apărarea spune că acest demers ar trebui să fie luat în considerare ca o circumstanță atenuantă.

„S-au pus concluzii pe toate apelurile, atât ale noastre, cât şi ale celorlate părţi din dosar. Speranţa noastră este ca instanţa să admită apelul şi să reducă pedeapsa ce i-a fost aplicată inculpatului de către instanţa de fond. Vom vedea dacă va reţine sau nu argumentele noastre referitoare la valorificarea unui denunţ”, a spus avocatul.

„Din punctul nostru de vedere, al apărării, sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, dar, într-adevăr, instanţa de judecată este cea care până la urmă va analiza dacă argumentele pe care le-am expus noi sunt valide. În ceea ce priveşte pedepsele aplicate, am apreciat că sunt prea mari şi sperăm la o reducere a acestora către un cuantum mai redus”, a mai spus jurnaliștilor Vlad Cristescu, avocatul lui Pascu, pe 18 iunie, când a avut loc ultimul termen din acest proces.

Accidentul de la 2 Mai

Vlad Pascu a fost condamnat de Judecătoria Mangalia la 10 ani de închisoare pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influenţa substanțelor interzise și părăsirea locului accidentului.

Acestuia i-au fost interzise drepturile de a fi ales sau să ocupe o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat și de a conduce un vehicul timp de cinci ani după executarea pedepsei.

Accidentul a avut loc pe 19 august 2023, în jurul orei 5:25. Vlad Pascu a intrat cu mașina într-un grup de pietoni pe DN 39, în apropiere de localitatea 2 Mai. A omorât doi tineri, iar alți doi au fost grav răniți.

Pascu a fugit de la fața locului. El a fost găsit ulterior în Vama Veche. Tânărul se afla sub influența mai multor droguri, printre care cocaină, amfetamină și metamfetamină.

