B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Urmărire de 25 km în Argeș. Un tânăr a fost prins conducând fără permis și sub influența alcoolului

Selen Osmanoglu
08 apr. 2026, 11:32
Sursa foto simbol: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Urmărirea a început în comuna Domnești
  2. Conducere fără permis și alcoolemie ridicată
  3. Cercetări pentru mai multe infracțiuni

Un tânăr care conducea fără permis și sub influența alcoolului a fost prins de polițiști după ce a fugit timp de 25 de kilometri pe drumurile din județul Argeș, a anunțat miercuri Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Argeș. Incidentul s-a produs în noaptea de marți spre miercuri, iar urmărirea a stârnit îngrijorare și pericol pentru participanții la trafic.

Urmărirea a început în comuna Domnești

Potrivit IPJ Argeș, totul a început în jurul orei 1:25, pe DN 73C, în comuna Domnești. Polițiștii au încercat să oprească autoturismul, însă șoferul nu s-a conformat semnalelor regulamentare și a continuat deplasarea spre Curtea de Argeș, punând în pericol atât propria viață, cât și siguranța celorlalți participanți la trafic, conform Agerpres.

„S-a procedat la urmărirea acestuia pe o distanță de aproximativ 25 de kilometri, iar în zona intersecției DN 73C cu strada Progresului din municipiul Curtea de Argeș, conducătorul auto a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a părăsit carosabilul. Polițiștii au reușit imobilizarea tânărului”, se arată într-un comunicat transmis de IPJ Argeș.

Conducere fără permis și alcoolemie ridicată

Verificările în bazele de date au arătat că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Autoturismul condus fusese sustras de la tatăl său, ceea ce adaugă și infracțiunea de furt în scop de folosință.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,79 mg/l alcool pur în aerul expirat. Pentru confirmarea alcoolemiei, tânărul a fost transportat la o unitate medicală unde i-au fost recoltate probe biologice de sânge.

Cercetări pentru mai multe infracțiuni

În urma incidentului, tânărul este cercetat pentru patru infracțiuni: conducere fără permis, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, furt în scop de folosință și distrugere. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele producerii evenimentului.

Urmărirea spectaculoasă din Argeș este un nou semnal al autorităților asupra pericolului pe care îl reprezintă conducerea fără permis și sub influența alcoolului, subliniind necesitatea respectării legislației rutiere și a măsurilor preventive pentru siguranța publică.

Tags:
