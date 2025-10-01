B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Wikipedia intră în era AI. Cum va revoluționa inteligența artificială accesul la informații

Wikipedia intră în era AI. Cum va revoluționa inteligența artificială accesul la informații

Iulia Petcu
01 oct. 2025, 19:46
Wikipedia intră în era AI. Cum va revoluționa inteligența artificială accesul la informații
Image by Gerd Altmann from Pixabay
Cuprins
  1. Ce aduce nou Wikidata Embedding Project pentru experiența utilizatorilor Wikipedia
  2. De ce este lansarea strategică acum

Wikipedia face un pas major către viitorul inteligenței artificiale, transformând modul în care informațiile sale sunt accesate și utilizate. Filiala Germană a Fundației Wikimedia a lansat Wikidata Embedding Project, un proiect care âși propune să ofere o experiență mai inteligentă și mai ușor de folosit pentru modelele AI. Această inițiativă poate revoluționa modul în care datele enciclopediei sunt integrate în aplicații și algoritmi moderni.

Ce aduce nou Wikidata Embedding Project pentru experiența utilizatorilor Wikipedia

Până acum, accesarea informațiilor de pe Wikipedia se realiza prin căutări tradiționale, limitate la cuvinte-cheie sau interogări complexe. Noua platformă introduce o căutare semantică pe bază de vectori, care permite algoritmilor să înțeleagă relațiile și sensurile dintre termeni. Rezultatul este o bază de date de peste 120 de milioane de intrări, capabilă să răspundă la întrebări formulate în limbaj natural. Aceasta este compatibilă cu tehnici moderne precum retrieval augmented generation (RAG).

Proiectul, realizat în colaborare cu Jina.AI și DataStax, nu mai limitează Wikipedia la o simplă colecție de articole. Căutările devin mai inteligente: de exemplu, interogarea „om de știință” nu returnează doar nume, ci și subcategorii relevante, imagini aprobate de Wikimedia și traduceri în mai multe limbi. Termeni înrudiți, cum sunt „academic” sau „cercetător”, apar automat, oferind context suplimentar. Spre deosebire de alte seturi mari de date, precum Common Crawl, avantajul Wikidata Embedding constă în acuratețea informațiilor, verificate constant de comunitatea Wikipedia, scrie Ziare.com.

De ce este lansarea strategică acum

Momentul nu este întâmplător, având în vedere dezbaterile recente privind drepturile de autor, și utilizarea conținutului protejat pentru antrenarea AI. cazuri precum cel al Anthropic, care a plătit 1,5 miliarde de dolari pentru a închide un proces intentat de autori, subliniază importanța unor surse transparente și sustenabile. Wikidata Embedding oferă o alternativă legală și sigură pentru dezvoltatori, permițând construirea de aplicații AI fără riscuri legale majore. 

Managerul proiectului AI de la Wikidata, Philippe Saadé, a subliniat autonomia inițiativei sale față de marile laboratoare de inteligență artificială și corporațiile tehnologice, într-un comunicat de presă. „Lansarea acestui Proiect de Embedding demonstrează că o inteligență artificială puternică nu trebuie să fie controlată de un număr restrâns de companii”, a declarat Saadé pentru jurnaliști. „Poate fi deschisă, colaborativă și construită pentru a servi pe toată lumea.”, relatează technology.org.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Focar de boala limbii albastre, în România. Unde a fost detectat și ce măsuri s-au luat
Eveniment
Focar de boala limbii albastre, în România. Unde a fost detectat și ce măsuri s-au luat
IPS Teodosie ar fi scăpat de interdicțiile ce-l vizau. Papahagi: Beneficiază de o clemență excesivă / Din păcate, încă există o partidă rusofilă în BOR (VIDEO)
Eveniment
IPS Teodosie ar fi scăpat de interdicțiile ce-l vizau. Papahagi: Beneficiază de o clemență excesivă / Din păcate, încă există o partidă rusofilă în BOR (VIDEO)
Alimentul simplu care ar putea sprijini sănătatea după antrenamente. Ce beneficii spun specialiștii că aduce
Eveniment
Alimentul simplu care ar putea sprijini sănătatea după antrenamente. Ce beneficii spun specialiștii că aduce
Predicțiile cutremurătoare ale lui Nostradamus și Baba Vanga. Ce se va întâmpla în luna decembrie: „Vom asista la …”
Eveniment
Predicțiile cutremurătoare ale lui Nostradamus și Baba Vanga. Ce se va întâmpla în luna decembrie: „Vom asista la …”
Apple, Google și Meta, trimise în instanță pentru aplicații de tip cazinou. Ce riscă giganții digitali
Externe
Apple, Google și Meta, trimise în instanță pentru aplicații de tip cazinou. Ce riscă giganții digitali
Cum poți încetini procesul de fermentare al mustului, astfel încât să nu se transforme rapid în vin
Eveniment
Cum poți încetini procesul de fermentare al mustului, astfel încât să nu se transforme rapid în vin
Se fac angajări la stat. Salariul poate ajunge până la 30.000 de lei pe lună. Unde pot trimite CV-ul cei interesați
Eveniment
Se fac angajări la stat. Salariul poate ajunge până la 30.000 de lei pe lună. Unde pot trimite CV-ul cei interesați
Vaccinarea HPV gratuită este extinsă până la 26 de ani. Rafila: „Un pas esențial pentru sănătatea publică”
Eveniment
Vaccinarea HPV gratuită este extinsă până la 26 de ani. Rafila: „Un pas esențial pentru sănătatea publică”
Secretele unei cărni fragede. Metode simple pe care oricine le poate folosi
Eveniment
Secretele unei cărni fragede. Metode simple pe care oricine le poate folosi
Aroganță la o șoferiță din Argeș. A condus sub influența alcoolului la 82 de ani. Cum au reacționat polițiștii
Eveniment
Aroganță la o șoferiță din Argeș. A condus sub influența alcoolului la 82 de ani. Cum au reacționat polițiștii
Ultima oră
19:55 - Focar de boala limbii albastre, în România. Unde a fost detectat și ce măsuri s-au luat
19:34 - Guvernul României a adoptat rectificarea bugetară. Ministrul de Finanțe a dat toate detaliile: „Aduce într-o zonă de proiecție realistă bugetul de stat” (VIDEO)
19:32 - Adriana Bahmuțeanu cere despăgubiri uriașe de la frații Prigoană: „Sunt vinovați de moartea mamei mele. Copiii mei au ajuns să mă urască din cauza lor”
19:19 - Florin Ristei și Yasmin Awad și-au spus adio? Ce a postat tânăra make-up artistă în mediul online
18:46 - Vremea în București se schimbă radical. Se anunță o adevărată urgie a naturii. Ce măsuri au luat autoritățile
18:43 - Piața auto din România a crescut cu peste 38% într-o lună. Cât de mult a contat majorarea TVA
18:34 - Alexandru Ciucu rupe tăcerea. Cum răspunde acuzațiilor potrivit cărora și-ar fi lovit fostul socru: „Au existat certuri”
18:21 - IPS Teodosie ar fi scăpat de interdicțiile ce-l vizau. Papahagi: Beneficiază de o clemență excesivă / Din păcate, încă există o partidă rusofilă în BOR (VIDEO)
18:13 - Cutremur în administrația publică: Multe orașe vor deveni comune, iar mii de posturi și cheltuieli vor fi tăiate. Ce măsuri pregătește coaliția (Surse)
17:54 - Macron este sceptic în privința „zidului de drone” propus de Ursula von der Leyen: „Lucrurile sunt puțin mai sofisticate și complexe”