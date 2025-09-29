B1 Inregistrari!
Eveniment » Bill Gates despre viitorul joburilor: „mi-e frică". Cum transformă inteligența artificială munca în întreaga lume.

Iulia Petcu
29 sept. 2025, 21:57
Sursa foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Ce schimbări aduce inteligența artificială în muncă
  2. Ce meserie va rezista testul timpului
  3. Ce alte profesii vor fi protejate de AI

Odată cu avansul familiar al inteligenței artificiale, multe locuri de muncă sunt automatizate, de la sarcini administrative până la scrierea de conținut complex. Această transformare ridică întrebarea esențială: ce profesii vor rămâne cu adevărat dependențe de implicarea umană? Cu toate acestea, Bill Gates, una dintre cele mai influente voci din tehnologie, crede că există o singură meserie care nu va dispărea niciodată.

Ce schimbări aduce inteligența artificială în muncă

Pe măsură ce inteligența artificială continuă să transforme industriile, această provoacă atât entuziasm, cât și anxietate. „Mi-e frică”,a mărturisit Bill Gates într-un interviu, exprimând o teamă comună printre angajați. Conform estimărilor Forumului Economic Mondial, până în 2030, aproximativ 85 de milioane de locuri de muncă ar putea dispărea din cauza automatizării.

Totuși, există și motive de optimism. Aceleași tendințe economice ar putea genera 97 de milioane de locuri noi de muncă în domenii emergente. Astfel, nu este vorba doar despre pierderi de joburi, ci despre o transformare completă a modului în care arată munca. Gates își imaginează un viitor în care AI crește productivitatea și le permite oamenilor să se dedice muncilor mai semnificative, cu condiția ca societatea să gestioneze cu înțelepciune această tranziție.

Ce meserie va rezista testul timpului

Dintre toate meseriile care evoluează sau dispar, Bill Gates identifică una singură care nu va fi înlocuită de AI nici măcar în următorii 100 de ani: programarea. Deși AI poate deja să scrie cod și să depisteze erori, Gates subliniază că adevărata programare înseamnă mult mai mult decât a scrie linii de cod. Este vorba despre rezolvarea problemelor, înțelegerea contextelor unice și crearea de soluții originale, abilități pe care mașinile nu le pot înlocui fără să fie ghidate de oameni.

Gates explică că AI poate susține munca programatorilor, dar nu o poate conduce, mai ales când este vorba de dezvoltarea de sisteme complet noi sau inventarea următorului salt tehnologic major. Oricine a scris cod știe că cele mai bune descoperiri vin din intuiție și creativitate, nu pur și simplu din respectarea regulilor, scrie valleyvanguardonline.com.

Ce alte profesii vor fi protejate de AI

Programarea nu este singura meserie care se adaptează revoluției AI. Gates menționează și domenii precum biotehnologia și energia regenerabilă, unde expertiza profundă și judecata etică mențin un rol esențial pentru oameni. În schimb, roluri precum asistența administrativă sau anumite părți din designul grafic sunt deja transformate de instrumentele AI care automatizează sarcinile de rutină.

Aceste schimbări nu înseamnă neapărat înlocuirea oamenilor, ci redefinirea rolurilor. Angajații trebuie să se adapteze rapid, iar locul de muncă al viitorului nu va fi despre supraviețuire, ci despre evoluție alături de tehnologie. Învățarea continuă și flexibilitatea vor fi cheia succesului.

