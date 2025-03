World Chocolate Masters: Un român va participa la finala de la Paris. Marinel: „Mă antrenez de mai bine de 2 ani”

Finala i World Chocolate Masters va avea loc anul viitor, la . Printre cei patru , se află și un român, scrie .

World Chocolate Masters

Marinel Bejan, din Craiova, se află printre cei patru finaliști care va reprezenta Europa de Est în finala World Chocolate Masters.

Competiția de anul trecut a constat în 9 ore de probe la 4 categorii: sculptură din ciocolată, “Pastry Play” – prăjitură cu ciocolată, “Whimsical Bonbon” – proba de praline și o probă surpriză, “Share the fun”, ce a constat într-un desert inedit pentru 6 persoane.

Finalistul român a ales tema „Jumanji” pentru creațiile sale. El spune că se antrenează de peste doi ani pentru această competiție.

„Mă antrenez de mai bine de 2 ani pentru participarea la acest concurs. Pentru mine este o realizare foarte importantă, fiind încununarea miilor de ore petrecute studiind și muncind, însă este doar începutul a ceea ce urmează. Acest concurs testează toate abilitățile necesare unui ciocolatier de renume – disciplina, viteza de lucru, capacitatea de concentrare si dozare e energiei sunt esențiale într-o astfel de competiție. Sunt recunoscător pentru toata susținerea, atât morală a celor ce știau că voi concura, cât și fizică a echipei mele și a familiei mele. Am norocul să am aproape niște oameni minunați care să mă încurajeze și să mă ajute pe acest drum pe care am pornit în urma cu 22 ani. Sper din suflet să aduc vești bune de la finala World Chocolate Masters și să consolidăm imaginea industriei românești de ciocolată la nivel mondial”, a spus Marinel Bejan.

Românul se pregătește și pentru ediția din acest an a Chocolate Saga, care va avea loc în perioada 21 – 23 martie la Sala Palatului din București.