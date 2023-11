YouTube restricționează videoclipurile legate de idealurile corporale pentru adolescenți

YouTube a anunțat planuri de a restricționa recomandările repetate pentru videoclipurile care pot afecta sănătatea mentală a adolescenților. Această mișcare vine în contextul criticilor privind metodele folosite de platformele digitale pentru a atrage tinerii și în urma unor acțiuni legale îndreptate împotriva altor rețele de socializare, care au fost acuzate de daune aduse sănătății mintale a tinerilor, relatează .

YouTube anunță că va restricționa vizionarea videoclipurilor despre idealurile corporale de către adolescenți

Videoclipurile care compară caracteristici fizice, idealizează anumite niveluri de fitness sau greutăți corporale nu vor mai fi recomandate repetat adolescenților pe platforma . Această măsură va fi implementată mai întâi în SUA, urmând să se extindă și în alte țări în cursul anului următor.

Platforma a recunoscut că adolescenții sunt mai susceptibili decât adulții să dezvolte o imagine negativă de sine atunci când sunt expuși în mod repetat la mesaje care promovează standarde ideale de frumusețe sau de fitness. Această conștientizare a făcut parte din motivul pentru care a luat aceste măsuri pentru a proteja sănătatea mentală a tinerilor utilizatori.

Această decizie survine în urma proceselor intentate de peste 40 de state americane împotriva Meta, compania-mamă a Facebook și Instagram, acuzate că dăunează sănătății mentale și fizice a tinerilor prin utilizarea funcțiilor care creează dependență. În plus, acuzații similare au fost aduse și TikTok-ului.

Ce alte măsuri ia YouTube pentru proteja adolescenții

Pe lângă aceste măsuri, YouTube a subliniat că are în vigoare deja măsuri de protecție pentru adolescenți, inclusiv eliminarea conținutului care incită la ură, hărțuire sau tulburări alimentare. În plus, platforma intenționează să intensifice avertizările referitoare la pauze sau momentele de odihnă pentru utilizatorii cu vârsta sub 18 ani.

Această mișcare reprezintă un pas înainte în direcția protejării sănătății mentale a tinerilor în mediul digital, având în vedere impactul semnificativ pe care platformele de socializare îl pot avea asupra acestora.