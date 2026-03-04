Zboruri din Dubai spre România. Alți români reușesc să ajungă acasă. Când sunt programate zborurile

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că două zboruri din Dubai către România sunt programate pentru această seară, în contextul situației complicate din Orientul Mijlociu. Mii de sunt blocați după declanșarea operațiunii militare de către SUA și Israel împotriva Iranului.

Când sunt programate cele două zboruri din Dubai

Conform anunțului Ministerului Afacerilor Externe, cele două zboruri sunt programate să decoleze din Dubai către România în această seară. Primul zbor este planificat pentru ora 18:35, iar al doilea pentru ora 3:30 în noaptea următoare. Aceste zboruri sunt operate de o companie aeriană din Dubai și au fost organizate în contextul în care mii de români sunt blocați în regiune.

Recomandările Ministerului de Externe

Ministerul de Externe a transmis pasagerilor care au primit bilete de îmbarcare să se prezinte la aeroportul din Dubai. Este important ca aceștia să verifice condițiile de securitate și să confirme cu linia aeriană că zborul nu a fost anulat. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Andrei Ţărnea, a subliniat că, deși zborurile sunt programate, nu există certitudinea că acestea vor fi efectuate.

„În acest moment în spațiul aerian al majorității țărilor din regiune este închis. În consecință nu există zboruri spre România. Au existat sporadic din Emiratele Arabe Unite, în mod particular din Dubai și din Iordania zboruri spre Europa, dar și acestea sunt pe rând deschise sau anulate.

Suntem într-o situație volatilă și dificilă. În continuare sunt programate zboruri ale liniilor aeriene pe care cetățeni români, pasageri ai acestor linii aeriene, au primit noi bilete de avion, dar unele dintre acestea au fost anulate, altele urmează să fie programate în cursul zilei de astăzi sau mâine, dar nu există o certitudine că aceste zboruri pot să fie realizate.”, a explicat pentru Digi24.