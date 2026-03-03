B1 Inregistrari!
Turiștii români repatriați din Israel spun că autoritățile române nu i-au ajutat cu nimic: „Am venit pe banii noștri" / „Am făcut atac de panică, am plâns" (VIDEO)

Turiștii români repatriați din Israel spun că autoritățile române nu i-au ajutat cu nimic: „Am venit pe banii noștri” / „Am făcut atac de panică, am plâns” (VIDEO)

Mirela Ionela Achim
03 mart. 2026, 13:24
Majoritatea turiștilor români repatriați din Israel s-au plâns că autoritățile române nu i-au ajutat cu nimic și au fost nevoiți să-și plătească singuri biletul pentru cursa TAROM care i-a adus din Egipt acasă.

„Am făcut atac de panică”

„Agenția cu care aveam contract ne-a pus la dispoziție cazare, masă, câte zile e nevoie… O zi (am fost blocați), apoi am plecat tot cu autocarul agenției la Cairo. De la Cairo ne-am plătit noi biletele și am venit în țară”, a spus un bărbat.

Chiar când vorbea, în discuție a intervenit o femeie care s-a plâns: „Autoritățile române nu s-au implicat absolut deloc. Am făcut atac de panică, am plâns! Mâncare am avut pentru că s-a ocupat ghidul nostru”.

Întrebată cum au fost acele momente de panică pentru ea, aceasta a răspuns: „Nu pot să vă explic, nu pot să vă explic. Să nu treacă nimeni prin ce-am trecut noi!”.

Un alt bărbat a spus că a avut și o fetiță de 5 ani cu ei și „nu a fost tocmai comod”: „Nu ne-au ajutat cu absolut nimic autoritățile. A venit de la ambasadă cineva și ne-a escortat, dar în rest noi ne-am plătit toate astea. Am plătit bilet la TAROM 320 de euro, ne-a costat 90 de dolari să ieșim din Israel spre Egipt și asta a fost”.

„Am venit pe banii noștri”

„Greu! Nu am primit ajutor cum s-a spus din partea autorităților, am venit pe banii noștri, avem dovada. Am plătit avionul, cazarea, am plătit totul. Deci am venit pe banii noștri, nu pe banii statului român”, a spus o altă femeie indignată.

Însă un alt bărbat a afirmat pentru Digi24 că „a fost bine, cei din țară s-au ocupat de tot ce am avut nevoie”.

Iar un altul a zis că zilele acolo au fost „groaznice” deoarece „cădeau bombele non-stop”.

„E mai rău acasă decât acolo”

O altă femeie a explicat: „Conducătorii grupurilor au fost lângă ei și au ținut legătura și cu ambasada și cu consulatul și cu tot. Deci chiar au fost în permanentă legătură cu ei”.

Întrebată cum a trăit zilele astea, ea a răspuns: „Cu emoții, dar cu speranță că Dumnezeu e lângă noi”.

„Îi mai rău acasă decât acolo, să știți!”, a tunat un bărbat în trecere.

