Zeci de elevi evacuați de la Liceul „Theodor Pallady" din Capitală, după un miros puternic de gaz: „Distrigaz a identificat o scurgere la o vană" (VIDEO)

Ana Beatrice
04 nov. 2025, 14:39
Sursa Foto: Captură Video/ YT
Cuprins
  1. Ce a transmis purtătorul de cuvânt al ISU București-Ilfov
  2. De unde provenea, de fapt, mirosul puternic de gaz

Zeci de elevi de la Liceul „Theodor Pallady” din Sectorul 3 al Capitalei au fost scoși de urgență din clădire. În interiorul școlii s-a simțit un miros puternic de gaz.

Daniel Vasile, purtătorul de cuvânt al ISU București-Ilfov, a declarat pentru B1TV că echipa de la Distrigaz a găsit o scurgere la o vană exterioară. Aceasta se afla lângă clădirea liceului.

Ce a transmis purtătorul de cuvânt al ISU București-Ilfov

„Echipa de la Distrigaz a identificat o scurgere la o vană exterioară de gaz, în exteriorul liceului. S-au făcut verificări în sălile de clasă și, în mod preventiv, personalul școlii și elevii au fost evacuați. Se confirmă faptul că există o problemă tehnică. Gazul a fost închis. Copiii și personalul școlii nu au mai intrat în sălile de clasă. Se fac verificări de către echipa Distrigaz, pentru a identifica dacă în sălile de clasă a intrat acest gaz provenit de la conducta exterioară”, a declarat Daniel Vasile, în direct la B1 TV.

De unde provenea, de fapt, mirosul puternic de gaz

Conducta de la care a plecat mirosul puternic de gaz nu se afla în interiorul clădirii. „Este lângă clădire. Specialiștii Distrigaz au reușit să oprească gazul. Nu mai există un pericol. Dar, într-adevăr, trebuie efectuate verificările și în sălile de clasă, pentru ca gazul să nu fi pătruns în interior. Nu au fost persoane rănite ca urmare a acestui eveniment. Echipajul nostru s-a retras în urmă cu aproximativ 5 minute și, din acest punct de vedere, nu mai există o situație de urgență”, a mai precizat purtătorul de cuvânt al ISU București-Ilfov.

