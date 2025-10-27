B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Miros puternic de gaz în centrul Capitalei, au intervenit pompierii: Ce s-a întâmplat pe Bulevardul Ion Câmpineanu

Miros puternic de gaz în centrul Capitalei, au intervenit pompierii: Ce s-a întâmplat pe Bulevardul Ion Câmpineanu

Ana Maria
27 oct. 2025, 20:32
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Miros puternic de gaz în centrul Capitalei. Care a fost cauza avariei și cum au reacționat autoritățile
  2. Miros puternic de gaz în centrul Capitalei. Ce măsuri se vor lua după intervenție
  3. Ce sunt sfătuiți să facă bucureștenii

O intervenție de urgență a avut loc luni seară în centrul Bucureștiului, după ce mai mulți trecători au semnalat un miros puternic de gaz pe Bulevardul Ion Câmpineanu, în apropiere de Calea Victoriei. Potrivit primarului interimar Stelian Bujduveanu, circulația rutieră a fost oprită temporar, iar zona a fost balizată pentru siguranță.

„A fost semnalat un miros de gaz provenit de la o conductă subterană stradală. La fața locului acționează o echipă de intervenție a companiei de gaze. Echipajul ISU a dispus restricționarea accesului auto și pietonal, iar problema a fost remediată”, a transmis ISU București-Ilfov.

Miros puternic de gaz în centrul Capitalei. Care a fost cauza avariei și cum au reacționat autoritățile

Primele semnalări au apărut în jurul orei 16:00, iar echipele Distrigaz au intervenit rapid pentru a opri alimentarea cu gaz. După o primă verificare, s-a constatat că o conductă subterană prezenta scăpări minore. Câteva ore mai târziu, un cablu electric ar fi produs scântei în apropierea zonei afectate, motiv pentru care echipajele s-au întors pentru o nouă verificare și au solicitat sprijinul poliției, potrivit Știripesurse.

Primarul interimar Stelian Bujduveanu a declarat la Digi24 că este vorba despre o lucrare de urgență și că nu există motive de panică:„Din informațiile primite de la Distrigaz, este o avarie la o țeavă subterană. Se sparge asfaltul și se intervine pentru remedierea situației. Nu avem motive să alarmăm populația.”

Miros puternic de gaz în centrul Capitalei. Ce măsuri se vor lua după intervenție

După incidentul tragic din Rahova, unde o explozie provocată de o scurgere de gaz a avut consecințe grave, autoritățile au decis să intensifice verificările.

„Avem nevoie de o analiză post-intervenție. După ce echipele finalizează lucrările, trebuie verificate procedurile și respectarea normelor tehnice. Este o lecție învățată din tragedia din Rahova”, a spus Bujduveanu.

Primăria Capitalei, împreună cu ANRE și ISU, vor institui un mecanism de control post-intervenție pentru toate avariile similare.

Ce sunt sfătuiți să facă bucureștenii

Edilul a mai declarat că, în urma tragediei din Rahova, numărul sesizărilor privind mirosuri de gaz a crescut semnificativ.

„Populația este mai vigilentă, și este normal să fie așa. Am îndemnat bucureștenii să sune imediat la 112 dacă simt miros de gaz, chiar înainte de a contacta operatorul”, a subliniat Bujduveanu.

