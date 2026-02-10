Un judecător CCR a intrat în concediu paternal. Curtea Constituțională ar putea amâna din nou pronunțarea pe legea pensiilor speciale, din cauza absenței unui judecător care a participat la dezbaterile inițiale și care acum a intrat în concediu paternal pentru 10 zile.

Fostul judecător constituțional Augustin Zegrean a explicat, într-o intervenție la că CCR nu poate continua deliberările cu o componență diferită față de cea cu care a început analiza cauzei.

Un judecător CCR a intrat în concediu paternal. De ce nu poate lua o decizie fără toți judecătorii care au participat la dezbateri

Potrivit lui Augustin Zegrean, regulile de funcționare ale Curții sunt clare. Judecătorii care au început dezbaterile trebuie să fie prezenți și la momentul pronunțării. În caz contrar, ședința este amânată. În acest context, Zegrean a avertizat că verdictul de miercuri este puțin probabil să fie dat: „Aproape sigur vom vedea altă amânare”.

Un judecător CCR a intrat în concediu paternal. Ce se știe despre absența judecătorului Gheorghe Stan

Surse indică faptul că judecătorul Gheorghe Stan, cunoscut pentru poziția sa critică față de reforma pensiilor speciale, a intrat în concediu paternal. În trecut, acesta a părăsit sala de ședință înainte de pronunțare, ceea ce a împiedicat luarea unei decizii. Situația actuală a fost comentată de Augustin Zegrean: „Asta e foarte interesant”.

Fostul judecător CCR a adăugat: „Am înțeles că e concediu paternal. Dar e o problemă acolo. Aproape sigur vom vedea altă amânare (a deciziei pe – n.r.), pentru că ei (judecătorii CCR – n.r.) au început dezbaterile asupra legii, și el făcea parte din complet, la ultima amânare era în complet.

Dacă el a fost în completul în care au început dezbateile, ei trebuie să stea până se întoarce, pentru că CCR nu poate judeca cu alți judecători decât cu cei cu care a început dezbaterile”.

Ce se întâmplă cu numirea lui Dacian Dragoș la CCR

În paralel, Curtea de Apel București judecă o contestație care vizează decretul de numire a lui Dacian Dragoș ca judecător constituțional. Acțiunea a fost formulată de avocata AUR Silvia Uscov și solicită suspendarea și anularea decretului semnat de președintele Nicușor Dan.

Conform unor informații vehiculate din interiorul CCR, balanța voturilor ar fi una strânsă, cu o posibilă majoritate de 5 la 4 în favoarea legii pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea, iar Dacian Dragoș s-ar număra printre judecătorii care susțin proiectul.

Ce efecte ar avea o eventuală suspendare a decretului de numire

Augustin Zegrean a explicat că o hotărâre de anulare pe fond nu produce efecte imediate, întrucât poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la pronunțare. Recursul poate fi formulat fie de judecătorul vizat, fie de Administrația Prezidențială.

În schimb, o decizie de suspendare este executorie, chiar dacă poate fi contestată ulterior. Astfel, în cazul în care instanța va dispune suspendarea decretului, Dacian Dragoș nu va putea participa la ședințele CCR până la soluționarea definitivă a dosarului.