Curtea Constituțională a României este nevoită să amâne încă o dată pronunțarea pe legea pensiilor magistraților, după ce unul dintre judecătorii constituționali a intrat în concediu paternal pentru o perioadă de zece zile. În aceste condiții, ședința programată pentru miercuri nu va putea produce o hotărâre finală asupra proiectului de lege, conform .

Cine este judecătorul care a intrat în concediu paternal și de ce contează absența sa

Potrivit unor surse, judecătorul Gheorghe Stan a intrat în concediu paternal începând de luni, 9 februarie. Absența sa blochează luarea unei decizii, întrucât el a participat la dezbaterile anterioare privind legea pensiilor magistraților. Regulamentul Curții impune prezența tuturor judecătorilor implicați în dezbateri la momentul pronunțării verdictului.

Un judecător a intrat în concediu paternal. Ce spune regulamentul CCR despre amânarea deciziilor

Regulamentul de organizare și funcționare al prevede explicit situațiile în care pronunțarea poate fi amânată:

„În cazul în care nu sunt prezenți toți judecătorii care au participat la dezbateri sau în situația în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art.58 alin.(3) din Legea nr.47/1992, republicată, pronunțarea asupra cauzei va fi amânată pentru o dată ulterioară. Amânarea va fi consemnată într-o încheiere redactată de magistratul-asistent, cu indicarea motivului care a determinat această măsură”.

Ce s-a întâmplat la ședințele anterioare ale Curții Constituționale

Nu este pentru prima dată când CCR amână luarea unei decizii pe acest subiect sensibil. La ședința din 16 ianuarie, deși toți cei nouă judecători constituționali au fost prezenți, pronunțarea a fost amânată pentru analizarea unor documente suplimentare, inclusiv o expertiză contabilă depusă de Înalta Curte cu o zi înainte.

Anterior, alte două reuniuni nu au putut avea loc, din cauza absenței a patru judecători, care au invocat, printre altele, convocarea în zile nelucrătoare și intervalul scurt dintre ședințe.

Ce prevede proiectul Guvernului privind pensiile magistraților

Proiectul adoptat de Guvern prevede majorarea treptată a vârstei de pensionare până la 65 de ani, precum și plafonarea cuantumului pensiei la maximum 70% din indemnizația netă din ultima lună de activitate.

Consiliul Superior al Magistraturii a avizat negativ proiectul, în timp ce reprezentanții magistraților susțin că pensia ar trebui să fie apropiată de ultimul salariu. De cealaltă parte, premierul Ilie Bolojan a declarat în repetate rânduri că susține menținerea plafonului de 70%, adică pensia să nu fie mai mare de 70% din ultimul salariu net încasat.