O schimbare importantă a fost făcută la conducerea uneia dintre fabricile strategice de armament ale României. Viorel Salvador Caragea, fost , a fost numit administrator special la Uzina Mecanică Sadu.

Decizia a fost luată marți, 24 februarie, de ministrul Economiei, Irineu Dărău (USR). Confirmarea a venit din partea biroului de presă al , notează G4Media.ro

Cine este, de fapt, Viorel Caragea și ce traseu politic a avut

Numele lui Viorel Caragea, fost comandant al IPJ Gorj, este asociat cu mai multe episoade controversate și cu un traseu politic sinuos. Acesta s-a înscris în USR, însă a rămas membru doar o zi. a cerut excluderea sa, invocând acuzații de hărțuire sexuală și trafic de influență.

Patru ani mai târziu, Caragea a ajuns în AUR, deși în prezent susține că a fost doar membru-simpatizant și că a părăsit formațiunea după câteva săptămâni. Declarațiile sale de acum contrazic însă un interviu din 2024, acordat la TV Sud și citat de Adevărul: „Sunt un simplu membru al unui partid în care m-am înscris de o lună și ceva. Se poate înscrie oricine pe platforma acestui partid. Sunt înscris în AUR. Sunt un simplu membru de partid. Nu am niciun gând de candidatură. (…) Nu știu dacă o să candidez sau nu.”

În prezent, el susține că adeziunea a fost depusă doar pentru a ajuta cu organizare la Gorj. Spune că s-a retras rapid, după ce a participat la două evenimente și a realizat că nu i se potrivește direcția partidului. „Eram membru-simpatizant, am dorit să facem ceva. A fost un eveniment la Târgu Jiu. În secunda în care domnul Simion a venit, a urcat pe scenă și a fugit prin bucătărie, mi-am dat seama că nu am ce căuta pe acolo. Am participat doar la două evenimente”, a declarat fostul șef IPJ Gorj. De-a lungul timpului, Caragea a deținut și funcția de președinte al filialei Gorj a Partidului Ecologist Român. Acest rol a contribuit la conturarea imaginii unui parcurs politic marcat de schimbări frecvente. Cum explică Viorel Caragea numirea sa la conducerea Uzinei Mecanice Sadu Viorel Caragea susține că a ajuns în funcția de administrator special după ce a parcurs o procedură de selecție profesională. Acesta a declarat pentru G4Media.ro că a participat la un interviu în urmă cu aproximativ două luni. Ulterior, spune că a fost informat că va primi un răspuns. „Eu așa o consider, o numire pe criterii profesionale. Au dorit să știe ce s-a întâmplat, ce se poate face la Uzina Mecanică Sadu. Dumnealor au analizat. Eu n-am primit oficial numirea, e decizia dumnealor. Un lucru este cert: Uzina Mecanică Sadu este ultima unitate de elită a județului Gorj. Mama și bunica au lucrat în fabrică”, a declarat Caragea pentru sursa menționată. Întrebat ce îl recomandă pentru conducerea unei fabrici strategice de armament, în condițiile în care a avut o carieră în Poliție, Caragea a invocat pregătirea sa tehnică și juridică. „Sunt inginer construcții de mașini. Am făcut studiile la Petroșani, sunt TCM-ist. Am studii juridice, absolvent al Facultății de Drept. Am dat un doctorat la facultatea din Petroșani și am vreo trei mastere, dar nu asta contează. Cred că cel mai mult a atârnat în această selecție a mea, pentru care am aplicat, faptul că în 25 martie 2013 sunt cel care a condus o acțiune foarte amplă la fabrica de armament. Eu am avut dosarul și acțiunea. Ofițerul sub acoperire a cumpărat cartușe și am făcut o percheziție foarte amplă. Iar ce s-a găsit acolo a fost foarte delicat. Pe lângă faptul că am fost polițist, sunt inginer de construcții de mașini foarte aplicat”, a mai spus acesta. Ce spune fostul șef IPJ Gorj despre relația sa cu ministrul Radu Miruță Fostul șef IPJ Gorj a comentat și relația cu , Radu Miruță (USR), despre care a spus că îl cunoaște din copilărie. El a respins însă orice legătură între această relație și numirea sa. „Domnul Miruță este viceprim-ministru al țării. Îl cunosc de când era un tânăr. L-am cunoscut pe tatăl dumnealui mai mult. A fost președintele Tribunalului Gorj. Nu avem o relație de vizită acasă. O chestiune de mare respect pentru toată familia. Am fost și adjunct de municipiu, casa dumnealor este lângă poliție. Pe domnul Miruță l-am cunoscut de copil, era cu taică-su. Târgu Jiu are 80 de mii de locuitori. Dacă lucrezi 27 de ani în Poliție… Ce treabă are domnul Miruță cu treaba asta?”, a mai precizat Viorel Salvador Caragea.

De ce a fost exclus Viorel Caragea din USR după doar o zi de la înscriere

Excluderea lui Viorel Caragea din USR, în 2020, a venit la solicitarea fostului europarlamentar Clotilde Armand. Aceasta l-a acuzat public că ar fi fost „polițistul lui Ponta” și că ar fi avut probleme legate de și trafic de influență.

La scurt timp după acceptarea adeziunii, Caragea și-a dat demisia, invocând presiunea mediatică și dorința de a nu afecta imaginea partidului. El a susținut totodată că acuzațiile nu sunt reale și că plecarea sa ar fi fost rezultatul unor „rele intenții”.

Ulterior, acesta a dat-o în judecată pe Clotilde Armand, cerând daune de 100.000 de euro pentru prejudiciu de imagine. Procesul a fost pierdut definitiv la Înalta Curte, iar Caragea a fost obligat să plătească cheltuieli de judecată.

La momentul respectiv, filiala USR Gorj era condusă de Radu Miruță, actual ministru al Apărării, iar retragerea lui Caragea a avut loc la doar o zi după intrarea oficială în partid, episod care a alimentat controversele legate de trecutul și implicarea sa politică.