În prezent, el susține că adeziunea a fost depusă doar pentru a ajuta cu organizare la Gorj. Spune că s-a retras rapid, după ce a participat la două evenimente și a realizat că nu i se potrivește direcția partidului. „Eram membru-simpatizant, am dorit să facem ceva. A fost un eveniment la Târgu Jiu. În secunda în care domnul Simion a venit, a urcat pe scenă și a fugit prin bucătărie, mi-am dat seama că nu am ce căuta pe acolo. Am participat doar la două evenimente”, a declarat fostul șef IPJ Gorj.
Cum explică Viorel Caragea numirea sa la conducerea Uzinei Mecanice Sadu
Viorel Caragea susține că a ajuns în funcția de administrator special după ce a parcurs o procedură de selecție profesională. Acesta a declarat pentru G4Media.ro că a participat la un interviu în urmă cu aproximativ două luni. Ulterior, spune că a fost informat că va primi un răspuns.
„Eu așa o consider, o numire pe criterii profesionale. Au dorit să știe ce s-a întâmplat, ce se poate face la Uzina Mecanică Sadu. Dumnealor au analizat. Eu n-am primit oficial numirea, e decizia dumnealor. Un lucru este cert: Uzina Mecanică Sadu este ultima unitate de elită a județului Gorj. Mama și bunica au lucrat în fabrică”, a declarat Caragea pentru sursa menționată.
Întrebat ce îl recomandă pentru conducerea unei fabrici strategice de armament, în condițiile în care a avut o carieră în Poliție, Caragea a invocat pregătirea sa tehnică și juridică. „Sunt inginer construcții de mașini. Am făcut studiile la Petroșani, sunt TCM-ist. Am studii juridice, absolvent al Facultății de Drept. Am dat un doctorat la facultatea din Petroșani și am vreo trei mastere, dar nu asta contează. Cred că cel mai mult a atârnat în această selecție a mea, pentru care am aplicat, faptul că în 25 martie 2013 sunt cel care a condus o acțiune foarte amplă la fabrica de armament. Eu am avut dosarul și acțiunea. Ofițerul sub acoperire a cumpărat cartușe și am făcut o percheziție foarte amplă. Iar ce s-a găsit acolo a fost foarte delicat. Pe lângă faptul că am fost polițist, sunt inginer de construcții de mașini foarte aplicat”, a mai spus acesta.
Ce spune fostul șef IPJ Gorj despre relația sa cu ministrul Radu Miruță
Fostul șef IPJ Gorj a comentat și relația cu ministrul Apărării, Radu Miruță (USR), despre care a spus că îl cunoaște din copilărie. El a respins însă orice legătură între această relație și numirea sa.
„Domnul Miruță este viceprim-ministru al țării. Îl cunosc de când era un tânăr. L-am cunoscut pe tatăl dumnealui mai mult. A fost președintele Tribunalului Gorj. Nu avem o relație de vizită acasă. O chestiune de mare respect pentru toată familia. Am fost și adjunct de municipiu, casa dumnealor este lângă poliție. Pe domnul Miruță l-am cunoscut de copil, era cu taică-su. Târgu Jiu are 80 de mii de locuitori. Dacă lucrezi 27 de ani în Poliție… Ce treabă are domnul Miruță cu treaba asta?”, a mai precizat Viorel Salvador Caragea.