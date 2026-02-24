B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Viorel Salvador Caragea, pus de ministrul USR al Economiei la conducerea unei fabrici de armament. Traseu politic controversat și explicații surprinzătoare: „O numire pe criterii profesionale”

Viorel Salvador Caragea, pus de ministrul USR al Economiei la conducerea unei fabrici de armament. Traseu politic controversat și explicații surprinzătoare: „O numire pe criterii profesionale”

Ana Beatrice
24 feb. 2026, 23:57
Viorel Salvador Caragea, pus de ministrul USR al Economiei la conducerea unei fabrici de armament. Traseu politic controversat și explicații surprinzătoare: „O numire pe criterii profesionale”
Sursă Foto: Facebook -Viorel Salvador Caragea
Cuprins
  1. Cine este, de fapt, Viorel Caragea și ce traseu politic a avut
  2. Cum explică Viorel Caragea numirea sa la conducerea Uzinei Mecanice Sadu
  3. Ce spune fostul șef IPJ Gorj despre relația sa cu ministrul Radu Miruță
  4. De ce a fost exclus Viorel Caragea din USR după doar o zi de la înscriere

O schimbare importantă a fost făcută la conducerea uneia dintre fabricile strategice de armament ale României. Viorel Salvador Caragea, fost comandant al IPJ Gorj, a fost numit administrator special la Uzina Mecanică Sadu.

Decizia a fost luată marți, 24 februarie, de ministrul Economiei, Irineu Dărău (USR). Confirmarea a venit din partea biroului de presă al Ministerului Economiei, notează G4Media.ro

Cine este, de fapt, Viorel Caragea și ce traseu politic a avut

Numele lui Viorel Caragea, fost comandant al IPJ Gorj, este asociat cu mai multe episoade controversate și cu un traseu politic sinuos. Acesta s-a înscris în USR, însă a rămas membru doar o zi. Clotilde Armand a cerut excluderea sa, invocând acuzații de hărțuire sexuală și trafic de influență.

Patru ani mai târziu, Caragea a ajuns în AUR, deși în prezent susține că a fost doar membru-simpatizant și că a părăsit formațiunea după câteva săptămâni. Declarațiile sale de acum contrazic însă un interviu din 2024, acordat la TV Sud și citat de Adevărul: „Sunt un simplu membru al unui partid în care m-am înscris de o lună și ceva. Se poate înscrie oricine pe platforma acestui partid. Sunt înscris în AUR. Sunt un simplu membru de partid. Nu am niciun gând de candidatură. (…) Nu știu dacă o să candidez sau nu.”

În prezent, el susține că adeziunea a fost depusă doar pentru a ajuta cu organizare la Gorj. Spune că s-a retras rapid, după ce a participat la două evenimente și a realizat că nu i se potrivește direcția partidului.  „Eram membru-simpatizant, am dorit să facem ceva. A fost un eveniment la Târgu Jiu. În secunda în care domnul Simion a venit, a urcat pe scenă și a fugit prin bucătărie, mi-am dat seama că nu am ce căuta pe acolo. Am participat doar la două evenimente”, a declarat fostul șef IPJ Gorj.

De-a lungul timpului, Caragea a deținut și funcția de președinte al filialei Gorj a Partidului Ecologist Român. Acest rol a contribuit la conturarea imaginii unui parcurs politic marcat de schimbări frecvente.

Cum explică Viorel Caragea numirea sa la conducerea Uzinei Mecanice Sadu

Viorel Caragea susține că a ajuns în funcția de administrator special după ce a parcurs o procedură de selecție profesională. Acesta a declarat pentru G4Media.ro că a participat la un interviu în urmă cu aproximativ două luni. Ulterior, spune că a fost informat că va primi un răspuns.

„Eu așa o consider, o numire pe criterii profesionale. Au dorit să știe ce s-a întâmplat, ce se poate face la Uzina Mecanică Sadu. Dumnealor au analizat. Eu n-am primit oficial numirea, e decizia dumnealor. Un lucru este cert: Uzina Mecanică Sadu este ultima unitate de elită a județului Gorj. Mama și bunica au lucrat în fabrică”, a declarat Caragea pentru sursa menționată.

Întrebat ce îl recomandă pentru conducerea unei fabrici strategice de armament, în condițiile în care a avut o carieră în Poliție, Caragea a invocat pregătirea sa tehnică și juridică. „Sunt inginer construcții de mașini. Am făcut studiile la Petroșani, sunt TCM-ist. Am studii juridice, absolvent al Facultății de Drept. Am dat un doctorat la facultatea din Petroșani și am vreo trei mastere, dar nu asta contează. Cred că cel mai mult a atârnat în această selecție a mea, pentru care am aplicat, faptul că în 25 martie 2013 sunt cel care a condus o acțiune foarte amplă la fabrica de armament. Eu am avut dosarul și acțiunea. Ofițerul sub acoperire a cumpărat cartușe și am făcut o percheziție foarte amplă. Iar ce s-a găsit acolo a fost foarte delicat. Pe lângă faptul că am fost polițist, sunt inginer de construcții de mașini foarte aplicat”, a mai spus acesta.

Ce spune fostul șef IPJ Gorj despre relația sa cu ministrul Radu Miruță

Fostul șef IPJ Gorj a comentat și relația cu ministrul Apărării, Radu Miruță (USR), despre care a spus că îl cunoaște din copilărie. El a respins însă orice legătură între această relație și numirea sa.

„Domnul Miruță este viceprim-ministru al țării. Îl cunosc de când era un tânăr. L-am cunoscut pe tatăl dumnealui mai mult. A fost președintele Tribunalului Gorj. Nu avem o relație de vizită acasă. O chestiune de mare respect pentru toată familia. Am fost și adjunct de municipiu, casa dumnealor este lângă poliție. Pe domnul Miruță l-am cunoscut de copil, era cu taică-su. Târgu Jiu are 80 de mii de locuitori. Dacă lucrezi 27 de ani în Poliție… Ce treabă are domnul Miruță cu treaba asta?”, a mai precizat Viorel Salvador Caragea.

Excluderea lui Viorel Caragea din USR, în 2020, a venit la solicitarea fostului europarlamentar Clotilde Armand. Aceasta l-a acuzat public că ar fi fost „polițistul lui Ponta” și că ar fi avut probleme legate de hărțuire sexuală și trafic de influență.

La scurt timp după acceptarea adeziunii, Caragea și-a dat demisia, invocând presiunea mediatică și dorința de a nu afecta imaginea partidului. El a susținut totodată că acuzațiile nu sunt reale și că plecarea sa ar fi fost rezultatul unor „rele intenții”.

Ulterior, acesta a dat-o în judecată pe Clotilde Armand, cerând daune de 100.000 de euro pentru prejudiciu de imagine. Procesul a fost pierdut definitiv la Înalta Curte, iar Caragea a fost obligat să plătească cheltuieli de judecată.

La momentul respectiv, filiala USR Gorj era condusă de Radu Miruță, actual ministru al Apărării, iar retragerea lui Caragea a avut loc la doar o zi după intrarea oficială în partid, episod care a alimentat controversele legate de trecutul și implicarea sa politică.

Tags:
Citește și...
Fertilizarea in vitro aduce trei zile de concediu plătit pentru angajate. Cum se acordă sprijinul de la stat
Eveniment
Fertilizarea in vitro aduce trei zile de concediu plătit pentru angajate. Cum se acordă sprijinul de la stat
Jafuri de zeci de mii de euro în Spania, comise de cetățeni români. Cum au fost prinși suspecții de autorități
Eveniment
Jafuri de zeci de mii de euro în Spania, comise de cetățeni români. Cum au fost prinși suspecții de autorități
Ministrul Dezvoltării dezvăluie cifrele șoc. Peste 45.000 de posturi din administrația locală, reduse, mai mult de jumătate fiind vacante (VIDEO)
Eveniment
Ministrul Dezvoltării dezvăluie cifrele șoc. Peste 45.000 de posturi din administrația locală, reduse, mai mult de jumătate fiind vacante (VIDEO)
Premierul Ilie Bolojan: Trebuie să creştem vârsta de pensionare / Țara noastră nu îşi mai permite să pensioneze oameni la 48, 49, 51, 52 de ani. Acesta este adevărul
Eveniment
Premierul Ilie Bolojan: Trebuie să creştem vârsta de pensionare / Țara noastră nu îşi mai permite să pensioneze oameni la 48, 49, 51, 52 de ani. Acesta este adevărul
Transalpina, închisă din cauza viscolului puternic pe sectorul Novaci–Rânca. Când ar putea fi reluat traficul
Eveniment
Transalpina, închisă din cauza viscolului puternic pe sectorul Novaci–Rânca. Când ar putea fi reluat traficul
Liderii din tehnologie își țin copiii departe de ecrane. Ce știu creatorii TikTok, YouTube sau iPhone și restul părinților ignoră
Eveniment
Liderii din tehnologie își țin copiii departe de ecrane. Ce știu creatorii TikTok, YouTube sau iPhone și restul părinților ignoră
Lukoil dă în judecată statul român. Gigantul rus se retrage oficial din proiectul Trident din Marea Neagră
Eveniment
Lukoil dă în judecată statul român. Gigantul rus se retrage oficial din proiectul Trident din Marea Neagră
Tot mai multe agresiuni asupra echipajelor de ambulanță în România. Ce arată studiul național despre violența împotriva paramedicilor și ce solicită sindicatele
Eveniment
Tot mai multe agresiuni asupra echipajelor de ambulanță în România. Ce arată studiul național despre violența împotriva paramedicilor și ce solicită sindicatele
Un oraș din România atrage toți pofticioșii. Festivalul unde slăninile devin vedete
Eveniment
Un oraș din România atrage toți pofticioșii. Festivalul unde slăninile devin vedete
O pasăre dintr-o specie protejată a fost salvată de polițiștii locali din București. Unde a fost găsită și cum a fost salvată (FOTO)
Eveniment
O pasăre dintr-o specie protejată a fost salvată de polițiștii locali din București. Unde a fost găsită și cum a fost salvată (FOTO)
Ultima oră
00:00 - Municipiul București are nevoie de reorganizare administrativă. Cum vede Ciprian Ciucu relația cu primăriile de sector (VIDEO)
23:58 - Fertilizarea in vitro aduce trei zile de concediu plătit pentru angajate. Cum se acordă sprijinul de la stat
23:56 - Jafuri de zeci de mii de euro în Spania, comise de cetățeni români. Cum au fost prinși suspecții de autorități
23:41 - Transportul public din București ar putea intra în insolvență. Ciprian Ciucu acuză interesele de la STB (VIDEO)
23:24 - Uniunea Europeană vrea să interzică petrol rusesc după alegerile din Ungaria
23:22 - Uniunea Europeană anunță un nou sprijin financiar pentru români. Ce sectoare pot profita de ajutor din 2028
23:21 - Ministrul Dezvoltării dezvăluie cifrele șoc. Peste 45.000 de posturi din administrația locală, reduse, mai mult de jumătate fiind vacante (VIDEO)
22:51 - Emoții uriașe pentru Kamara. Fiul artistului, Leon, urmează să fie operat.
22:48 - Cseke Attila: Guvernul a adoptat pachetul administrativ care simplifică birocrația și accelerează descentralizarea (VIDEO)
22:47 - Război deschis în Consiliul General. Factura la căldură plătită de bucureșteni încinge spiritele între Ciucu și Băluță (VIDEO)