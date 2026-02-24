B1 Inregistrari!
Transportul public din București ar putea intra în insolvență. Ciprian Ciucu acuză interesele de la STB (VIDEO)

Adrian Teampău
24 feb. 2026, 23:41
Sursa foto: Societatea de Transport București STB SA / Facebook
Primarul general, Ciprian Ciucu, atrage atenția că transportul public din București ar putea intra în insolvență dacă STB nu va fi reorganizată. El acuză interesele politice care împiedică reformarea companiei.

Primarul general acuză interesele din STB

Ciprian Ciucu a declarat, într-o intervenție în emisiunea Special cu Nadia Ciurlin, difuzată de B1 TV, că STB trebuie reorganizată. Primarul general susține că societatea de transport public are un buget de două ori mai mare decât al municipiului Brașov. Cu toate acestea transportul local lasă de dorit deoarece compania ar fi prost administrată.

„Sper ca STB să înțeleagă că nu poți să ții o companie de transport care să aibă de două ori bugetul Brașovului. Nu ai cum, nu este sustenabil pe termen lung. Ori vorbesc cu mine și fac ceea ce vor pentru că acum au început și sindicatele să nu le convină anumite lucruri. Dar trebuie să înțeleagă un lucru simplu. Această situație nu mi se datorează, știam de ea, am venit să o rezolv și am metode prin care să o rezolv”, a declarat Ciprian Ciucu.

El a spus că pentru rezolvarea situației de la STB este nevoie ca și conducerea societății, respectiv consiliul de administrație să colaboreze. Aceștia trebuie să ia deciziile care le sunt propuse, pentru că altfel compania va ajunge în insolvență.

„Dar trebuie să vrea și ei pentru că nu eu trebuie să iau anumite decizii la nivel de STB, ci cei care iau bani din consilii de administrații pentru că acolo au vrut să se ducă. Ei trebuie să ia aceste decizii. Eu le spun cum, ce așteptări am. Dar trebuie să înțeleagă că ori fac ceea ce au de făcut și sunt responsabili, ori nu vor mai discuta cu mine, ci cu un judecător sindic, pentru că vor intra în insolvență”, a spus Ciucu.

Interese și contracte dubioase la STB

Primarul general susține că se va ajunge în situația de insolvență deoarece compania este prost administrată și manageriată. Mai mult, a vorbit și despre interesele din spatele STB. El a lăsat să se înțeleagă că există contracte în neregulă. Ciprian Ciucu a spus că din acest motiv reprezentanții STB refuză un audit extern care ar clarifica situația.

„Se va întâmpla nu pentru că vreau eu, ci pentru că serviciul de transport este foarte prost manageriat și a fost, pare-mi-se… îmi sunt neclare anumite conracte de acolo. Eu am cerut un audit, să vedem ce s-a întâmplat. Nu vor să vină o companie independentă de audit, poate din Big four care să aibă o reputație impecabilă în ceea ce privește un audit”, a spus Ciprian Ciucu.

În aceste condiții, pentru deblocarea situației de la STB, a spus primarul este nevoie de colaborarea coaliției în Consiliul General. El a acuzat PSD că se opune oricărei colaborări.

