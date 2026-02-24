Petrol rusesc nu va mai putea fi importat în Uniunea Europeană, conform unei noi propuneri ce va fi prezentată oficial pe 15 aprilie. Momentul ales este unul strategic: Comisia Europeană a așteptat trecerea alegerilor din Ungaria pentru ca subiectul să nu fie folosit în campania electorală. Planul final este ca Europa să renunțe definitiv la resursele de energie din Rusia până la sfârșitul anului 2027.

Potrivit , în prezent, Ungaria și Slovacia sunt într-un conflict deschis cu Ucraina. Cele două țări acuză Kievul că blochează conducta Drujba prin care primeau combustibil. Din cauza acestui blocaj, Budapesta și Bratislava au fost nevoite să înceapă folosirea rezervelor de urgență.

Planul Uniunii Europene de a interzice definitiv orice import de petrol rusesc

Amânarea deciziei are legătură directă cu alegerile de pe 12 aprilie. se află în conflict cu oficialii europeni, după ce a refuzat să susțină Ucraina în război. Bruxelles-ul se teme că o interdicție anunțată acum i-ar fi oferit lui Orban un motiv să atace Uniunea Europeană în fața alegătorilor săi.

Ungaria a răspuns dur la presiunile europene și la blocajul conductei. Guvernul de la Budapesta a oprit livrările de gaze și electricitate către Ucraina și a blocat un nou ajutor financiar de 90 de miliarde de euro pentru Kiev. Slovacia a luat măsuri similare, oprind curentul electric trimis către vecinii ucraineni până la reluarea fluxului de țiței.

Conflictul pe banii europeni destinați Ucrainei

Problema cu acest petrol rusesc a dus și la blocarea unor împrumuturi uriașe. Viktor Orban susține că Ucraina nu va putea returna niciodată cele 90 de miliarde de euro oferite de Uniunea Europeană. El crede că, la final, țările europene vor fi cele care vor plăti datoria, deoarece Rusia nu va achita reparații de război.

Totuși, Ursula von der Leyen a promis la Kiev că Ucraina va primi sprijinul financiar, chiar dacă Ungaria se opune. În același timp, ea a cerut autorităților ucrainene să repare cât mai repede conducta Drujba. Situația rămâne complicată, deoarece statele depind încă de infrastructura veche pentru a-și asigura energia.

De ce Ungaria și Slovacia depind de Rusia

După începutul războiului, Uniunea Europeană a oprit treptat importurile de petrol rusesc pe mare, dar a lăsat portițe deschise pentru cel adus prin conducte. Ungaria, Slovacia și Republica Cehă au primit această scutire deoarece nu au ieșire la mare și se aprovizionează greu din alte părți.

Deși majoritatea țărilor vor să rupă legăturile cu Moscova, statele din centrul Europei se tem de un colaps economic. Această nouă lege ar urma să închidă definitiv orice excepție și să forțeze toate statele membre să găsească surse alternative de energie.