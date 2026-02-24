B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Municipiul București are nevoie de reorganizare administrativă. Cum vede Ciprian Ciucu relația cu primăriile de sector (VIDEO)

Adrian Teampău
25 feb. 2026, 00:00
Primăria Municipiului București Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Municipiul București nu este administrat eficient
  2. Ciprian Ciucu, despre problemele orașului

Municipiul București are nevoie de o reorganizare pentru a putea fi administrat mai eficient. Ciprian Ciucu, primarul general consideră că este nevoie de o reformă a administrației care să reglementeze mai bine relațiile dintre Primăria generală și primăriile de sector.

Municipiul București nu este administrat eficient

Primarul general, Ciprian Ciucu a vorbit, în emisiunea Special, cu Nadia Ciurlin, difuzată de B1 TV, despre necesitatea de a reorganiza administrația în Municipiul București. El a precizat că este nevoie de reguli clare care să stabilească relațiile dintre Municipalitate și primăriile de sector. În prezent, a declarat edilul general, situația financiară a Capitalei este dificilă, iar lipsa de cooperare cu primarii de sector împiedică administrarea eficientă a oraului.

„Este vorba despre coaliție. PSD a venit cu pachetul social fără care a spus că nu va vota bugetul. Vin și eu cu pachetul pentru București. PNL vine cu pachetul pentru București, hai să salvăm Bucureștiul. Domnul președinte Nicușor Dan, pe atunci primar general a făcut un referendum și bucureștenii au votat la acel referendum”, a spus Ciprian Ciucu.

Potrivit spuselor sale, în acest moment, primarii de sectoare încearcă să dicteze felul în care se face politica la nivelul Capitalei. Or, în opinia sa, primăriile de sector ar trebui subordonate Primăriei Generale. Pentru a se ajunge aici, însă, este nevoie de o reformă administrativă foarte serioasă care să țină seama de nevoile orașului.

„Este clar că nu mai poți avea câte un baron de sector care să dicteze politica la nivel de București. În primul rând nu are legitimitate pentru că nu a fost ales. În al doilea rând primăriile de sector trebuie să se subordoneze Primăriei Generale și aici este nevoie de o reformă administrativă foarte serioasă pentru că unul este hăis, altul este cea. Nu putem să mutăm Primăria Capitalei în Sectorul 4 sau în sectorul 5. Ai o Primărie a Capitalei, cu un primar ales care are legitimitatea, ca să fie clar”, a explicat Ciucu.

Ciprian Ciucu, despre problemele orașului

Primarul general a arătat că Municipiul București suferă din cauza actualei organizări. Pe de-o parte, a arătat Ciprian Ciucu, Primăria generală a fost slăbită prin lipsa reformelor și pentru că a fost lăsată fără un buget consistent. De asemenea, multe competențe au fost transferate transferate primarilor de sectoare. Pe de altă parte, toate așteptările sunt la primarul general. Acesta este considerat responsabil dacă lucrurile arată rău.

„Dincolo de faptul că această instituție a fost slăbită de-a lungul timpului prin lipsa reformelor și prin faptul că i s-au luat din bani, i s-au luat și din competențe, după care toate așteptările sunt la nivel de primar general. Curățenie este la nivel de secotare… gropi. Nu vreau să mă plâng pentru că cu un consiliu general aș face minuni. Am experiență. Sunt primar de cinci ani și știu ce trebuie să fac”, a spus Ciucu.

Primarul general a precizat că actuala majoritate din Consiliul general i-a fost impusă lui Nicușor Dan. Or, spune Ciprian Ciucu, în prezent este o altă paradigmă.

„Din păcate am picat pe acest interimat, la o masă pusă de alții care este dată de Consiliul General și majoritatea politică. Pe Nicușor Dan l-au anunțat ce majoritate o să aibă. Nu au fost negocieri acolo. I-au spus ia-o sau ura și la gară. Eu sunt într-o altă paradigm. Plus că eu nu mi-am propus să nu-i deranjez pentru că nu mai ai de unde. Uitați-vă cum arată centrul orașului. S-a ajuns mult prea departe…”, a mai spus actualul edil general.

