Ziua Morților vs. Halloween – diferențe și asemănări între cele două sărbători de la finalul lui octombrie

Se poate spune că România a adoptat de mai mulți ani sărbătoarea de Halloween, în condițiile în care se organizează tot mai multe evenimente de profil, iar comerțul folosește deja foarte clar acest nou pretext modern de marketing – în zona de fashion, în magazine generaliste, chiar și la rafturile cu produse alimentare.

Desigur, nu există o celebrare a Halloween în mod oficial în România, este vorba despre o sărbătoare intrată în folclor, în rândul obiceiurilor populare, la fel ca Valentine`s Day – o altă sărbătoare ajunsă în țara noastră pe filieră occidentală.

Aproape simultan cu Halloween, în multe culturi se sărbătorește însă și Ziua Morților. Multe persoane chiar confundă aceste două sărbători, care au în comun legătura cu lumea de dincolo, a celor trecuți în neființă. Halloween are loc în fiecare an pe data de 31 octombrie, în timp ce Ziua Morților este sărbătorită în intervalul 31 octombrie – 2 noiembrie.

Diferență majoră de popularitate

Ziua Morților se sărbătorește mai mult în Mexic și în unele țări din America de Sud și America Centrală. În Statele Unite ale Americii, în special populația de origine mexicană sărbătorește acest moment pe care îl consideră foarte important pe plan spiritual. În schimb, Halloween a devenit o sărbătoare răspândită la nivel global, cu o notorietate mult mai mare decât Ziua Morților.

Potrivit unui studiu publicat de CNN în urmă cu câțiva ani, peste 175 de milioane de americani sărbătoresc Halloween-ul și cheltuiesc în jur de 9 miliarde de dolari pe haine, obiecte decorative și multe altele. Doar vânzările de dovleac din jurul Halloween-ului ajung la 7 milioane de dolari. Cu siguranță însă sume chiar mai mari sunt implicate în consum prin asocierea cu Halloween, grație tehnicilor moderne de marketing în new media (spre exemplu, promoții de Halloween în magazine online IT&C).

Creaturile înfricoșătoare de Halloween

au legătură cu tradițiile celtice. Marchează sfârșitul toamnei și începutul iernii, un moment considerat dificil în trecut în societate. A apărut astfel obiceiul ca oamenii să poarte măști și costume înfricoșătoare de Halloween, cu scopul de a alunga spiritele rele. Se poate spune că este o sărbătoare de celebrare a vieții, tocmai pentru a o proteja de orice elemente negative. Așa a apărut asocierea Halloween cu toate creaturile înfricoșătoare ale întunericului în imaginația colectivă (inclusiv vampiri, monștri, mumii, vrăjitoare, chiar zombie), elemente promovare mult în cultura media – cărți, filme și mai recent jocuri video.

În mod curent, se obișnuiește ca de Halloween să se organizeze petreceri tematice în care oamenii poartă costume cât mai inventive, de obicei cu elemente inspirate din poveștile de groază. De asemenea, se urmăresc filme horror, pentru a simți și mai puternic teama, în spiritul momentului.

Chiar în această toamnă s-a lansat un nou film din seria Saw, cu producții dramatice de groază. , anunțat ca ultim capitol al celebrei francize, poate fi vizionat în prezent și în cinematografele din România, având indicativ 18+.

Pasionații de jocuri video horror se pot distra cu producții foarte realiste ca Resident Evil 7, Layers of Fear, Alien: Isolation sau The Walking Dead: Saints and Sinners. În ultimii anii s-au lansat jocuri cu tematică Halloween și în categoria . Halloween Fortune de la Playtech, Happy Halloween de la Play’n GO și Halloween Jack de la NetEnt sunt doar câteva din sloturile care s-au bucurat de mult succes.

Cele mai importante date despre Ziua Morților

Despre Ziua Morților (Dia de Muertos), se știe că își are originile în cultura precolumbiană. Scopul: păstrarea legăturii cu spiritele strămoșilor, persoanele din familie care au murit în trecut. Practic, Ziua Morților este acum o sărbătoare religioasă mexicană care aduce un omagiu vieții de apoi a morților și legăturilor cu cei aflați încă în viață, o sărbătoare foarte colorată și veselă. Nu există elemente înfricoșătoare, ci mai degrabă afecțiune, dor, nostalgie, dar și bucuria continuității.

Mexicanii au o viziune mai puțin tragică asupra morții, considerând-o doar o altă etapă a vieții. Ei se bucură de Ziua Morților pentru că au posibilitatea să se reunească în plan spiritual cu cei decedați și consideră că buna primire a spiritelor le va aduce sănătate și bunăstare. Dacă de Halloween culoarea neagră este dominantă, iar imaginile sunt mai degrabă horror, de Ziua Morților se folosesc flori viu colorate și chiar se organizează parade pline de viață.

Ziua Morților este cunoscută în unele spații geografice și sub denumirea . Pomenirea tuturor celor morți este sărbătorită în calendarul romano-catolic în fiecare an pe data de 2 noiembrie, a doua zi după sărbătoarea Tuturor Sfinților.

Luminația a fost adoptată inclusiv de cei mai mulți creștini din Transilvania. Indiferent de religie, în această zi se obișnuiește să se meargă în cimitir cu flori, se curăță și înfrumusețează mormintele rudelor decedate, în amintirea lor.