Ziua și protestul sindical. Lucrătorii din industria apărării, navală și aeronautică ies în stradă

Ziua și protestul sindical. Lucrătorii din industria apărării, navală și aeronautică ies în stradă

Adrian Teampău
13 nov. 2025, 08:51
Ziua și protestul sindical. Lucrătorii din industria apărării, navală și aeronautică ies în stradă
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Protest sindical în fața Ministerului Economiei
  2. Sindicaliștii BNS au ieșit în stradă

Protest sindical în fața Ministerului Economiei, programat pentru joi, începând cu ora 11.00. Lucrătorii din industria de apărare, aeronautică și navală ies în stradă pentru a-și striga doleanțele.

Protest sindical în fața Ministerului Economiei

Sindicaliştii din cadrul Alianţei Sindicatelor din industria de apărare, aeronautică şi navală au organizat o manifestație de stradă. Acest protest sindical se va desfășura pe parcursul a două ore, în faţa Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, între orele 11:00-13:00.

Protestatarii îl acuză pe ministrul Radu Miruță că refuză un dialog deschis, transparent și constructiv cu lucrătorii din Industria de Apărare.

Oamenii au elaborat o listă de nemulțumiri și revendicări pe care doresc să le prezinte oficialilor guvernamentali. Aceștia acuză următoarele:

  • lipsa contractelor şi a comenzilor;
  • întârzieri la aprobarea bugetelor, la sfârşitul lunii octombrie, care afectează negocierea CCM;
  • nivelul investițiilor și al angajărilor stabilit pentru pentru 2025;
  • situaţia societăţilor Şantierul Naval Damen Mangalia, Automecanica Moreni, Electromecanica Ploieşti, UM Sadu, METROM Braşov;
  • lipsa pulberilor, componentelor, capselor pentru muniţie, explozibililor de mare putere;
  • lipsa de atractivitate pentru tineri, specialişti, forţă calificată.

Sindicaliștii BNS au ieșit în stradă

Acesta este al doilea protest sindical ce are loc în decurs de două zile. Miercuri, sindicaliștii din cadrul Blocului Național Sindical au ieșit în stradă acuzând politica de austeritate a guvernului Bolojan.

Manifestația a fost organizată sub sloganul „Guvernaţi şi pentru noi! Nu doar pentru voi!”. Aluzia a fost mai mult decât evidentă. Guvernul Bolojan pune, așa cum se poate constata și după ultimele negocieri din coaliție, întreaga povară fiscală a recuperării deficitului bugetar pe umerii populației.

În același timp este protejată nomenklatura politică și clientela partidelor care nu participă cu nimic la recuperarea deficitului. Programele care au provocat deficitul uriaș, de tipul „Anghel Saligny”, va primi finanțare și pe mai departe. De asemenea, Ilie Bolojan care susține concedierile colective refuză să adopte măsuri de prioritizare și eficientizare a cheltuielilor publice pentru administrația locală și centrală.

Totodată, Parlamentul este singura entitate exceptată de la justificarea cheltuielilor cu documente. Fiecare parlamentar poate cheltui în fiecare lună, din bani publici, peste 17.500 de lei fără să fie obligat să depună chitanțe sau facturi justificative. Aceasta în condițiile în care o firmă riscă sancțiuni usturătoare din partea ANAF, dacă nu justifică chiar și un singur leu.

