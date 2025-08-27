Sindicaliștii protestează în fața Prefecturii județului Constanța. Ce a afirmat unul dintre lideri

Sindicaliștii au ieșit Sute de membri Cartel Alfa, Frăția, Meridian și ai Confederației Sindicatelor Democratice din România au protestat, miercuri, în fața sediului Prefecturii județului Constanța.

Cuprins:

Ce au cerut sindicaliștii protestatari

Lider sindical local: „Vrem să fim respectați”

Ce au cerut sindicaliștii protestatari

Potrivit informațiile, sindicaliștii au cerut respectarea legii dialogului social, a contractelor colective de muncă și eliminarea ordonanțelor în defavoarea angajaților.

Mesaje, precum „Ne-am săturat de promisiuni goale și soluții superficiale” s-au regăsit pe pancartele ținute sus de protestatari. De asemenea, în cadrul discursurilor susținute, aceștia au declarat că în ultimii ani nu a mai avut loc o astfel de reuniune de forțe într-o acțiune de acest gen.

Lider sindical local: „Vrem să fim respectați”

Potrivit unui reprezentant sindical local, ceea ce își doresc protestatarii este respect din partea conducerii statului.

„Vrem să avem o pensie corectă și decentă, vrem să fim respectați atât de guvernanți, cât și de cei care ne conduc, pentru că a fi medic, asistent medical, profesor, lucrător oriunde merită tot respectul din lume”, a afirmat liderul filialei teritoriale a sindicatului Sanitas, Nicolae Manea, potrivit

Conform Prefecturii Constanța, la finalul protestului, a existat o întâlnire între liderii sindicatelor și subprefectul județului Constanța, Șenol Ali. Sindicaliștii au prezentat subprefectului un memoriu cu revendicări care va fi înaintat Guvernului României.