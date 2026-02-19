B1 Inregistrari!
Scandal în fotbal: Gigi Becali îl critică pe Radu Miruță. Ce spune despre schimbarea legii Sportului

Iulia Petcu
19 feb. 2026, 22:29
Gigi Becali, patronul FCSB. Sursa foto: Captură B1 TV
Cuprins
  1. Ce spune Gigi Becali despre schimbarea legii Sportului
  2. Ce argumente invocă Becali în disputa privind Steaua și promovarea
  3. Cum își justifică Radu Miruță inițiativa legislativă

Un nou conflict verbal a izbucnit în spațiul public, după ce inițiativa legislativă privind promovarea Stelei în SuperLiga a generat reacții puternice din zona fotbalului profesionist. Declarațiile ministrului Apărării au fost întâmpinate cu un răspuns dur din partea patronului FCSB, care contestă ferm demersul.

Ce spune Gigi Becali despre schimbarea legii Sportului

Gigi Becali a respins categoric ideea că modificarea legislației ar putea permite Stelei accesul în SuperLiga, susținând că inițiativa contravine normelor europene. Patronul FCSB afirmă că proiectul este lipsit de fundament juridic și nu ar putea primi avizele necesare pentru a fi adoptat.

„Cum schimbă el legea? Schimbă o lege împotriva Europei? Face el o lege antieuropeană? Cum o să facă? În primul rând, face o lege împotriva Europei. În al doilea rând, să vedem dacă poate.” Becali a adăugat că ministrul încearcă doar să atragă atenția publică.

„El vrea să se dea mare. Vrea să arate că e șmecher. A venit și a spus ‘Eu sunt puternic și șmecher’. Dar e vai de capul lui!” În opinia sa, lipsa unui rol parlamentar face demersul imposibil.

Ce argumente invocă Becali în disputa privind Steaua și promovarea

Patronul FCSB susține că blocajele juridice și procesele în derulare fac imposibilă orice formă de reorganizare a clubului Steaua. În plus, acesta afirmă că lipsa unui cadru clar de licitație descurajează orice potențial investitor.

„Și apoi ce fac cu echipa? O dau unui privat? Și apoi îl dau în judecată și iau echipa înapoi. Cum face?” Becali a subliniat că disputele pentru marcă și siglă blochează orice soluție practică.

„Cine vine la licitație când e un proces? Trebuie făcut licitație”, a completat el, exprimându-și convingerea că planul nu are aplicabilitate reală.

Cum își justifică Radu Miruță inițiativa legislativă

Radu Miruță a explicat că intenția sa nu vizează favorizarea unei echipe, ci eliminarea unei bariere considerate nedrepte pentru performanța sportivă. Ministrul afirmă că legea actuală împiedică recunoașterea meritului obținut pe teren.

„Nu se poate să limitezi un sportiv bun printr-o barieră legislativă”, a declarat acesta, subliniind că sportul trebuie decis exclusiv prin rezultate.

„Te lupţi tot anul, eşti pe primul loc, trebuie să urci pe podium, dar nu urci pentru că există o lege.” Miruță a adăugat că obiectivul său este ca echipele să fie „bătute doar pe gazon, nu prin cotloanele Parlamentului”.

