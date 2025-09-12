B1 Inregistrari!
UPDATE: A fost făcut public numele suspectului prins în cazul asasinării lui Charlie Kirk. Cine l-a denunțat și ce promisiune a făcut Trump

Ana Maria
12 sept. 2025, 17:58
Sursa foto: Hepta / @Abaca Press / Ron Sachs
Cuprins
  1. Care e numele suspectului
  2. Cine l-ar  fi reclamat pe Tyler Robinson
  3. Ce a solicitat Donald Trump
  4. Ce promisiune a făcut Donald Trump

UPDATE 19:15 Presupusul criminal i-ar mărturisit totul tatălui său, Matt, au declarat surse pentru Daily Mail. Se pare că i-ar fi spus tatălui său că ar prefera să se sinucidă decât să se predea autorităților, dar a fost convins să vorbească cu un ministru local pentru tineret care lucra și cu Serviciul Mareșalilor din SUA. 

Mama sa, Amber Robinson, lucrează pentru Intermountain Support Coordination Services, o companie contractată de statul Utah pentru a ajuta persoanele cu dizabilități să primească îngrijire. Ambii părinți ai săi sunt republicani înregistrați, arată înregistrările online. 

Robinson a fost student la Universitatea de Stat din Utah cu o bursă, dar a urmat cursurile doar un semestru în 2021, au confirmat surse pentru Daily Mail

Robinson a fost reținut în jurul orei 23:00, ora locală, în sudul statului Utah, joi seară. El locuiește într-o casă cu șase dormitoare, în valoare de 600.000 de dolari, în Washington, Utah – la aproximativ 410 km sud de locul unde Kirk a fost asasinat în Orem. 

Robinson se confruntă cu acuzații de crimă gravă, detonare gravă a unei arme de foc care a cauzat vătămări corporale grave și obstrucționarea justiției, potrivit unei declarații pe proprie răspundere privind cauza probabilă obținută de NBC News. Autoritățile au declarat joi seară, într-o conferință de presă, că Robinson riscă să primească pedeapsa cu moartea, dacă va fi găsit vinovat. 

Știrea inițială

Autoritățile din SUA au identificat un suspect în cazul asasinării activistului conservator Charlie Kirk.

Care e numele suspectului

Numele suspectului care l-ar fi ucis pe Kirk este Tyler Robinson, are 22 de ani și e rezident în Utah. El a fost dat pe mâna forțelor de ordine de către un prieten de familie, după ce imagini cu presupusul atacator au fost făcute publice de către autorități, a anunțat guvernatorul Utahului, Spencer Cox, într-o conferință de presă de vineri dimineață. Robinson i-ar fi mărturisit unui membru al familiei, că l-ar fi împușcat pe lui Kirk, iar acel membru  i-ar fi spus totul unui prieten de familie, care, la rândul său, a contactat autoritățile, a spus Cox, potrivit The Washington Post.

„Cred că, cu un grad ridicat de certitudine, îl avem în arest”, a declarat președintele Donald Trump la emisiunea „Fox & Friends” vineri dimineață, înainte de conferința de presă din Utah. „Am colaborat cu poliția locală, cu guvernatorul – toată lumea a făcut o treabă excelentă.”

Kirk, un apropiat al lui Trump și prieten al vicepreședintelui JD Vance, a fost ucis miercuri în timp ce ținea un discurs la Universitatea Utah Valley din Orem, la aproximativ 56 de kilometri sud de Salt Lake City. Kirk, în vârstă de 31 de ani, era o voce conservatoare proeminentă și o prezență activă pe rețelele sociale prin munca sa, în cadrul grupului de tineri conservatori Turning Point USA.

Anchetatorii au recuperat o pușcă de vânătoare cu acțiune manuală, identificată ca fiind un Mauser M98 cu lunetă, a declarat guvernatorul statului Utah, Spencer Cox (republican), în cadrul unei conferințe de presă de vineri. Cox a menționat că au fost găsite la fața locului mai multe tuburi de gloanțe folosite și nefuncționate, inscripționate cu fraze precum „observă umflături”, „hei fascist!”, „prins!”, „bella ciao” și una cu o formulare homofobă.

Cine l-ar  fi reclamat pe Tyler Robinson

Un membru al familiei suspectului Tyler Robinson le-a spus anchetatorilor că Robinson „a devenit mai interesat de politică în ultimii ani”, a declarat guvernatorul statului Utah, Spencer Cox (republican), într-o conferință de presă de vineri.

Cox a spus că un membru al familiei le-a spus anchetatorilor, la o cină recentă în familie, că Robinson a menționat că Kirk a venit la școală și a discutat de ce „nu-i plăcea” de Kirk.

Membrul familiei a declarat autorităților că Robinson „era plin de ură”, a spus Cox.

„L-am prins”, a spus Cox despre Robinson.

Ce a solicitat Donald Trump

Președintele Donald Trump a declarat că dorește să accelereze sistemul juridic pentru a-i urmări penal mai rapid pe cei acuzați de infracțiuni, spunând că Statele Unite ar trebui să devină mai asemănătoare cu China.

„Trebuie să avem procese rapide”, a spus el la „Fox & Friends”. „Le numesc procese rapide pentru că în China au procese rapide. Știți, nu așteaptă șase ani.”

Trump a menționat că Utah folosește pedeapsa cu moartea și a reiterat că speră că aceasta va fi solicitată în cazul uciderii lui Charlie Kirk.

El a sugerat că ritmul lent al proceselor din SUA duce la străzi nesigure.

„Ce se întâmplă aici este că treci prin șapte, opt ani”, a spus el. „Și până se termină, iar ei spun: «Ei bine, știți, a avut un motiv să facă asta, pentru că nu a fost tratat cum trebuie la școala primară, și e vina profesorului lui și e vina guvernului.»”

El a vorbit și despre tânăra care a fost înjunghiată mortal la bordul unui tren public din Charlotte.

„Tipul ăla ar trebui să fie — ar trebui să aibă un proces a doua zi”, a mai spus Trump.

Ce promisiune a făcut Donald Trump

Președintele Donald Trump, în urma morții activistului republican și prietenului apropiat Charlie Kirk, a promis că greutatea administrației sale se va dezlănțui asupra celor despre care s-a spus că au contribuit la un mediu de „violență politică radicală de stânga”.

