Șeful Ryanair a cerut oficial autorităților să interzică servirea băuturilor alcoolice în la orele dimineții.

De ce a vrea șeful Ryanair interzicerea barurilor

Michael O’Leary spune că situația a scăpat de sub control. În trecut, compania avea un singur zbor deviat pe săptămână din cauza scandalagiilor. Acum, media a ajuns la un incident pe zi. Șeful Ryanair consideră că barurile din aeroporturi profită de pasageri și le vând băutură la ore imposibile, lăsând apoi problema în brațele echipajului de zbor.

„Devine o problemă reală pentru toate companiile aeriene. Nu înțeleg de ce barurile din aeroport servesc alcool oamenilor la cinci sau șase dimineața. Cine are nevoie să dea bere la ora aceea?”, a declarat Michael O’Leary, scrie

Ce regulă nouă vrea să impună compania

Propunerea este simplă: o limită de maximum două băuturi pentru fiecare pasager. Michael O’Leary vrea ca aeroporturile să respecte aceleași licențe ca localurile obișnuite și să nu mai servească alcool în afara orelor normale. El susține că aeroporturile sunt fericite să încaseze banii, chiar dacă știu că pasagerii vor deveni agresivi odată urcați în avion.

„Noi suntem destul de responsabili, însă cei care nu sunt responsabili și profită de situație sunt aeroporturile, care țin deschise aceste baruri la cinci sau șase dimineața și, în timpul întârzierilor, sunt foarte fericite să le servească oamenilor cât alcool vor, pentru că știu că problema va ajunge apoi la companiile aeriene”, a precizat acesta.

Ce se va întâmpla dacă pasagerii nu vor respecta regulile

Compania a trecut deja la procese pentru a-și recupera pagubele. Cine provoacă devierea unui zbor riscă să plătească tot combustibilul și taxele generate de aterizarea neprevăzută. Pe lângă amenzi de mii de lire, pasagerii turbulenți pot ajunge și la închisoare. Ryanair vrea ca aceste sancțiuni să descurajeze comportamentul agresiv cauzat de băutură.

„În prezent, suntem nevoiți să deviem aproape un zbor pe zi din cauza comportamentului agresiv sau problematic al unor pasageri”, a concluzionat șeful Ryanair pentru sursa citată.