O întâlnire oficială între doi șefi de stat europeni a început, de această dată, într-un mod mai puțin obișnuit. Înaintea discuțiilor despre securitate, economie și războiul din Ucraina, liderii Cehiei și Finlandei au ieșit la alergat pe străzile din Praga.

Cum au fost surprinși cei doi președinți în centrul Pragăi

Președintele și omologul său finlandez, Alexander Stubb, au fost filmați marți dimineață în timp ce alergau prin centrul orașului Praga.

Imaginile distribuite pe rețelele sociale îi arată pe cei doi discutând relaxat în timpul cursei, în timp ce membrii echipelor de securitate îi însoțeau pe traseu. Potrivit informațiilor apărute ulterior, cei doi ar fi parcurs aproximativ 10,5 kilometri într-un ritm de 5 minute și 55 de secunde pe kilometru.

Czech President Petr Pavel and Finnish President Alexander Stubb, two great leaders, ran together in the center of Prague today😊🫡 — D.Radka, #NAFO 🇨🇿🤝🇺🇦 (@DakdaR22)

De ce se află liderul finlandez în Cehia

Alexander Stubb a ajuns luni la Praga pentru o vizită oficială programată pe durata a două zile. Agenda întâlnirii include mai multe teme sensibile pentru actualul context european și euro-atlantic, scrie Libertatea.

Printre subiectele discutate se numără relațiile bilaterale, cooperarea economică, coordonarea în materie de securitate și războiul declanșat de Rusia împotriva Ucraina.

În paralel, cei doi lideri analizează și efectele tensiunilor din Orientul Mijlociu asupra securității energetice europene.

Ce mesaj transmit cei doi lideri despre apărarea Europei

În cadrul vizitei, Alexander Stubb a cerut Europei să investească mai mult în apărare și să își consolideze autonomia strategică, fără să se îndepărteze de .

Petr Pavel, fost general de rang înalt al alianței, susține la rândul său întărirea capacităților militare naționale și europene, într-un context în care continentul încearcă să descurajeze noi acțiuni agresive ale Moscovei.





