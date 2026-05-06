B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Doi președinți europeni au ieșit la jogging înaintea discuțiilor oficiale. Cum au fost surprinși liderii Cehiei și Finlandei în Praga (VIDEO)

Doi președinți europeni au ieșit la jogging înaintea discuțiilor oficiale. Cum au fost surprinși liderii Cehiei și Finlandei în Praga (VIDEO)

Iulia Petcu
06 mai 2026, 22:49
Doi președinți europeni au ieșit la jogging înaintea discuțiilor oficiale. Cum au fost surprinși liderii Cehiei și Finlandei în Praga (VIDEO)
caputră video X
Cuprins
  1. Cum au fost surprinși cei doi președinți în centrul Pragăi
  2. De ce se află liderul finlandez în Cehia
  3. Ce mesaj transmit cei doi lideri despre apărarea Europei

O întâlnire oficială între doi șefi de stat europeni a început, de această dată, într-un mod mai puțin obișnuit. Înaintea discuțiilor despre securitate, economie și războiul din Ucraina, liderii Cehiei și Finlandei au ieșit la alergat pe străzile din Praga.

Cum au fost surprinși cei doi președinți în centrul Pragăi

Președintele Petr Pavel și omologul său finlandez, Alexander Stubb, au fost filmați marți dimineață în timp ce alergau prin centrul orașului Praga.

Imaginile distribuite pe rețelele sociale îi arată pe cei doi discutând relaxat în timpul cursei, în timp ce membrii echipelor de securitate îi însoțeau pe traseu. Potrivit informațiilor apărute ulterior, cei doi ar fi parcurs aproximativ 10,5 kilometri într-un ritm de 5 minute și 55 de secunde pe kilometru.

De ce se află liderul finlandez în Cehia

Alexander Stubb a ajuns luni la Praga pentru o vizită oficială programată pe durata a două zile. Agenda întâlnirii include mai multe teme sensibile pentru actualul context european și euro-atlantic, scrie Libertatea.

Printre subiectele discutate se numără relațiile bilaterale, cooperarea economică, coordonarea în materie de securitate și războiul declanșat de Rusia împotriva Ucraina.

În paralel, cei doi lideri analizează și efectele tensiunilor din Orientul Mijlociu asupra securității energetice europene.

Ce mesaj transmit cei doi lideri despre apărarea Europei

În cadrul vizitei, Alexander Stubb a cerut Europei să investească mai mult în apărare și să își consolideze autonomia strategică, fără să se îndepărteze de NATO.

Petr Pavel, fost general de rang înalt al alianței, susține la rândul său întărirea capacităților militare naționale și europene, într-un context în care continentul încearcă să descurajeze noi acțiuni agresive ale Moscovei.



Tags:
Citește și...
  Bătălia pentru șezlong s-a mutat în instanță! Ce a pățit un turist german care a plătit 7.000 de euro pe o vacanță ratată
Externe
  Bătălia pentru șezlong s-a mutat în instanță! Ce a pățit un turist german care a plătit 7.000 de euro pe o vacanță ratată
Papa Leon al XIV-lea ar putea face o vizită la Paris și Lourdes, în septembrie. Ce înseamnă vizita anunțată pentru Franța și Vatican
Externe
Papa Leon al XIV-lea ar putea face o vizită la Paris și Lourdes, în septembrie. Ce înseamnă vizita anunțată pentru Franța și Vatican
 Al doilea cel mai mare megatsunami din istorie, înregistrat în Alaska după prăbușirea unui munte
Externe
 Al doilea cel mai mare megatsunami din istorie, înregistrat în Alaska după prăbușirea unui munte
Ungaria returnează 35 de milioane de euro Ucrainei. Cum a reacționat Volodimir Zelenski după înapoierea bunurilor
Externe
Ungaria returnează 35 de milioane de euro Ucrainei. Cum a reacționat Volodimir Zelenski după înapoierea bunurilor
Cine provoacă devierea unui zbor riscă să plătească tot combustibilul. Ryanair cere reguli dure pentru alcool în aeroporturi.
Externe
Cine provoacă devierea unui zbor riscă să plătească tot combustibilul. Ryanair cere reguli dure pentru alcool în aeroporturi.
  Final tragic pentru o femeie din Germania după o greșeală făcută de fiul său de 10 ani
Externe
  Final tragic pentru o femeie din Germania după o greșeală făcută de fiul său de 10 ani
Anunțul OMS despre riscul real de hantavirus după evacuările de pe nava MV Hondius
Externe
Anunțul OMS despre riscul real de hantavirus după evacuările de pe nava MV Hondius
Persoana care a contaminat mâncare pentru bebeluși cu otravă pentru șobolani a fost prinsă. Cine este bărbatul arestat de poliția austriacă
Externe
Persoana care a contaminat mâncare pentru bebeluși cu otravă pentru șobolani a fost prinsă. Cine este bărbatul arestat de poliția austriacă
Coreea de Nord a eliminat din Constituție obiectivul de reunificare cu Coreea de Sud
Externe
Coreea de Nord a eliminat din Constituție obiectivul de reunificare cu Coreea de Sud
Doi fizicieni ruși, condamnați pentru trădare după ce au publicat o lucrare științifică. Ce legătură are dosarul cu programul militar hipersonic al Rusiei
Externe
Doi fizicieni ruși, condamnați pentru trădare după ce au publicat o lucrare științifică. Ce legătură are dosarul cu programul militar hipersonic al Rusiei
Ultima oră
23:25 -   Bătălia pentru șezlong s-a mutat în instanță! Ce a pățit un turist german care a plătit 7.000 de euro pe o vacanță ratată
23:23 - Eugenia Șerban a dezvăluit ce problemă a declanșat dependența fiului ei de droguri: „În perioada respectivă, era o chestie tabu”
23:18 - Papa Leon al XIV-lea ar putea face o vizită la Paris și Lourdes, în septembrie. Ce înseamnă vizita anunțată pentru Franța și Vatican
23:05 -  Al doilea cel mai mare megatsunami din istorie, înregistrat în Alaska după prăbușirea unui munte
22:50 - Cum ajung străinii să devină cetățeni români. Poveștile din spatele jurământului de credință față de România
22:48 - Bolojan, despre liberalii care vor la guvernare: Niciun partid nu crapă dacă stă în opoziţie / Nu este uşor să fii într-o intersecţie şi să nu te prostituezi, neapărat, ca să fii la putere
22:28 -   Marea surpriză pentru Adi Vasile! Cum a ajuns să câștige de două ori mai mulți bani după demiterea de la CSM
22:21 - Crin Antonescu: „Era foarte bine dacă Ilie Bolojan demisiona, când PSD i-a retras sprijinul politic” / Ce „păcate” are PSD (VIDEO)
22:11 - Ungaria returnează 35 de milioane de euro Ucrainei. Cum a reacționat Volodimir Zelenski după înapoierea bunurilor
22:05 - Cine provoacă devierea unui zbor riscă să plătească tot combustibilul. Ryanair cere reguli dure pentru alcool în aeroporturi.