Cum ajung străinii să devină cetățeni români. Poveștile din spatele jurământului de credință față de România

Ana Beatrice
06 mai 2026, 22:50
Sursă Foto: Captură Video - stirileprotv.ro
Cuprins
  1. Ce trebuie să facă un străin pentru a deveni cetățean român
  2. Cum ajunge România să devină „acasă” pentru străinii care obțin cetățenia
  3. De ce aleg unii români să își redobândească cetățenia după zeci de ani

Tot mai mulți străini își doresc cetățenia română, însă procesul nu este deloc simplu. Află ce condiții trebuie să îndeplinească pentru a deveni români cu acte în regulă.

Ce trebuie să facă un străin pentru a deveni cetățean român

În spatele momentului în care depun jurământul de credință față de România se ascund ani întregi de așteptare, verificări și reguli stricte. Zeci de străini veniți din țări precum Columbia, Egipt, Turcia sau Noua Zeelandă au trecut printr-un proces complicat pentru a obține cetățenia română. Ceremonia organizată în Aula Magna a Academia de Studii Economice din București a marcat, pentru mulți dintre ei, finalul acestui drum dificil.

Pentru a obține cetățenia română, solicitanții trebuie să demonstreze că au locuit legal în România timp de cel puțin opt ani. De asemenea, aceștia sunt obligați să dovedească faptul că stăpânesc limba română și că au cunoștințe despre cultura, istoria și geografia țării. În paralel, autoritățile verifică atent fiecare candidat, inclusiv din punct de vedere al securității naționale.

Un singur document lipsă sau orice problemă legată de antecedente poate duce la respingerea cererii. Datele oficiale arată că aproximativ unul din cinci solicitanți nu reușește să obțină cetățenia română, notează stirileprotv.ro.

În spatele certificatelor de cetățenie și al jurământului depus se află povești de viață începute la mii de kilometri distanță de România. Printre cei care au devenit recent cetățeni români se numără și Carol Julieth Vargas Saavedra. Femeia și-a cunoscut soțul român în India, iar între timp și-a construit o nouă viață în România, alături de familia sa.

Deși are diplomă de inginer, femeia a ales un drum complet diferit în România. Aceasta urmează acum Facultatea de Limbi Străine și își dorește să devină profesoară de spaniolă. După ceremonia de depunere a jurământului, ea a mărturisit că se simte apropiată de români și de cultura lor. „În general, voi ca popor sunteți foarte latini. Aveți ceva în sânge diferit față de alte țări din Europa”, a declarat ea.

O poveste asemănătoare are și Arun Kumar, care trăiește în România de mai bine de zece ani. Acesta spune că România a devenit între timp „acasă” pentru el și familia lui, iar cei doi copii ai săi s-au născut aici. În prezent, lucrează ca project manager și este implicat și în activitatea Federația Română de Cricket. Pentru a obține cetățenia română, el a fost nevoit să studieze limba română și istoria țării.

De ce aleg unii români să își redobândească cetățenia după zeci de ani

Printre momentele emoționante ale ceremoniei s-a numărat și povestea Elenei Carmen Cristofor. Românca și-a redobândit cetățenia după mai bine de 40 de ani petrecuți în străinătate. Aceasta a depus jurământul cu lacrimi în ochi, după ce a recuperat oficial cetățenia română pierdută în 1984, atunci când a plecat în Suedia.

Femeia spune că și-a dorit de mult timp să redevină cetățean român. După pensionare, aceasta intenționează să se întoarcă definitiv în România.

Aproape 1,2 milioane de persoane au obținut cetățenia română începând din 2010 și până în prezent, potrivit datelor Autoritatea Națională pentru Cetățenie. Cei mai mulți dintre noii cetățeni, aproape un milion, provin din Republica Moldova.

