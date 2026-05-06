În spatele certificatelor de cetățenie și al jurământului depus se află povești de viață începute la mii de kilometri distanță de România. Printre cei care au devenit recent cetățeni români se numără și Carol Julieth Vargas Saavedra. Femeia și-a cunoscut soțul român în India, iar între timp și-a construit o nouă viață în România, alături de familia sa.

Deși are diplomă de inginer, femeia a ales un drum complet diferit în România. Aceasta urmează acum Facultatea de Limbi Străine și își dorește să devină profesoară de spaniolă. După ceremonia de depunere a jurământului, ea a mărturisit că se simte apropiată de români și de cultura lor. „În general, voi ca popor sunteți foarte latini. Aveți ceva în sânge diferit față de alte țări din Europa”, a declarat ea.

O poveste asemănătoare are și Arun Kumar, care trăiește în România de mai bine de zece ani. Acesta spune că România a devenit între timp „acasă” pentru el și familia lui, iar cei doi copii ai săi s-au născut aici. În prezent, lucrează ca project manager și este implicat și în activitatea . Pentru a obține cetățenia română, el a fost nevoit să studieze limba română și istoria țării.

De ce aleg unii români să își redobândească cetățenia după zeci de ani

Printre momentele emoționante ale ceremoniei s-a numărat și povestea Elenei Carmen Cristofor. Românca și-a redobândit cetățenia după mai bine de 40 de ani petrecuți în străinătate. Aceasta a depus jurământul cu lacrimi în ochi, după ce a recuperat oficial cetățenia română pierdută în 1984, atunci când a plecat în Suedia.

Femeia spune că și-a dorit de mult timp să redevină cetățean român. După pensionare, aceasta intenționează să se întoarcă definitiv în România.