Coreea de Nord a eliminat din Constituție toate referirile la unirea cu Coreea de Sud. Se rupe astfel o tradiție politică începută încă din anul 1948.

Cum a schimbat Kim Jong Un legea cea mai importantă a țării

Liderul de la Phenian a rescris Constituția pentru a scoate din ea orice plan de a se mai uni vreodată cu vecinii din sud.

Potrivit unor documente oficiale apărute recent, noua variantă a legii definește acum teritoriul țării prin granițele cu Rusia și China la nord, iar la sud menționează clar „Republica Coreea”. Mai mult, Kim Jong Un a primit oficial titlul de șef al statului.

O altă schimbare majoră este faptul că liderul are acum controlul total asupra armelor nucleare, legea definind a o putere nucleară care acționează responsabil, scrie

Coreea de Nord a eliminat orice șansă ca cele două țări să se mai înțeleagă

Această mișcare arată că Kim Jong Un nu mai vrea să audă de dialog și consideră Coreea de Sud inamicul numărul unu. El a ordonat deja dărâmarea unui monument celebru dedicat unificării și a cerut ca legea să spună clar că vecinii de la sud sunt „dușmani permanenți”.

Deși Coreea de Nord a eliminat aceste planuri de pace, unii experți din Seul cred că Phenianul încearcă, prin aceste formulări, să evite un război direct în viitorul apropiat.

Totuși, orice mână întinsă de sud-coreeni a fost refuzată categoric în ultimii ani.

Ce legătură au testele de rachete și prietenia cu Rusia în această poveste

În timp ce Coreea de Nord a eliminat dorința de pace din lege, armata a devenit mult mai agresivă. Doar în luna aprilie a acestui an, regimul a testat patru rachete, un număr record pentru ultima perioadă.

Kim Jong Un a promis că va face și mai multe arme nucleare ca să își apere țara. În același timp, Coreea de Nord s-a apropiat foarte mult de Rusia, căreia îi trimite soldați și muniție pentru războiul din Ucraina.

Toate aceste gesturi confirmă faptul că Phenianul caută aliați militari noi și nu mai este interesat de relația cu frații lor din sud.