Un transport financiar care trebuia să ajungă din Austria în Ucraina a provocat, în primăvară, un nou episod tensionat între Kiev și Budapesta. După săptămâni de acuzații, negocieri și declarații publice, autoritățile ungare au returnat integral banii și aurul confiscate în luna martie.

Cum a început conflictul dintre Budapesta și Kiev

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, incidentul a pornit după ce autoritățile din Ungaria au interceptat un transport care circula din Austria către Ucraina. Marfa aparținea Oschadbank și includea numerar, dar și lingouri de aur.

Potrivit reprezentanților instituției financiare, transferul respecta normele internaționale și procedurile vamale europene aflate în vigoare. Cu toate acestea, transportul a fost blocat, iar bunurile au fost reținute de autoritățile maghiare.

Ce acuzații au urmat după confiscarea transportului

Reacția Kievului a venit rapid, iar tonul oficialilor ucraineni a arătat clar nivelul tensiunii diplomatice din acel moment. Ministerul ucrainean de Externe a acuzat partea maghiară de măsuri abuzive și a cerut explicații imediate.

În paralel, autoritățile ucrainene au susținut că mai mulți angajați implicați în transport au fost reținuți în timpul operațiunii. Situația a atras atenția internațională, mai ales în contextul relațiilor deja sensibile dintre cele două state.

După mai multe discuții diplomatice, Budapesta a decis să returneze întreaga sumă de 35 de milioane de euro și cele aproximativ nouă kilograme de aur, scrie Capital.

Cum a reacționat Volodimir Zelenski după returnarea bunurilor

Președintele Volodimir Zelenski a confirmat public recuperarea completă a fondurilor și a transmis un mesaj de mulțumire către partea maghiară.

„Azi s-a făcut un important pas în relațiile cu Ungaria – de serviciile speciale maghiare în luna martie au fost returnate. Cu acea ocazie, partea maghiară a reținut în mod ilegal pe ofițerii ucraineni care supravegheau transportul de bani. Aceștia au fost aduși acasă mai devreme, iar acum și banii și bunurile se află integral în Ucraina. Sunt recunoscător Ungariei pentru abordarea sa constructivă și acest gest civilizat”, a spus , într-o postare publicată miercuri pe X.