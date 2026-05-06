Papa Leon al XIV-lea ar putea face o vizită la Paris și Lourdes, în septembrie. Ce înseamnă vizita anunțată pentru Franța și Vatican

Iulia Petcu
06 mai 2026, 23:18
Sursă Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Ce au anunțat episcopii francezi despre vizita pontifului
  2. Unde ar putea merge Papa Leon în Franța
  3. Cum a apărut invitația și de ce vizita are o miză aparte

O posibilă vizită a Papei Leon al XIV-lea în Franța atrage deja atenția lumii catolice și a scenei diplomatice europene. Dacă deplasarea va fi confirmată oficial de Vatican, aceasta ar marca un moment important atât pentru Paris, cât și pentru relația dintre Sfântul Scaun și Europa occidentală.

Ce au anunțat episcopii francezi despre vizita pontifului

Episcopii din Franța au transmis miercuri că Papa Leon al XIV-lea ar putea efectua o vizită la finalul lunii septembrie, potrivit programului discutat în această perioadă.

Dacă agenda va rămâne neschimbată, aceasta ar reprezenta a doua deplasare a pontifului într-un stat din Uniunea Europeană aflat în afara Italia. Liderul spiritual al celor aproximativ 1,4 miliarde de catolici continuă astfel seria vizitelor externe începute după alegerea sa.

Unde ar putea merge Papa Leon în Franța

„Conform programului propus, Papa Leon al XIV-lea ar putea călători la Paris și la Lourdes”, spune comunicatul de presă, citat de France 24, cu referire la unul dintre principalele locuri de pelerinaj catolic.

Vizita ar include, așadar, atât Paris, centrul politic și diplomatic al țării, cât și Lourdes, orașul cunoscut în întreaga lume pentru semnificația sa religioasă.

Deocamdată, Vaticanul nu a confirmat oficial deplasarea, iar calendarul final rămâne în discuție, conform Digi24.

Cum a apărut invitația și de ce vizita are o miză aparte

Potrivit Conferinței Episcopilor din Franța, invitația a fost lansată de Jean-Marc Aveline și susținută ulterior de președintele Emmanuel Macron, în timpul unei întâlniri recente desfășurate la Roma.

Eventuala vizită capătă o încărcătură specială și prin comparație cu pontificatul regretatului Papa Francisc, care a călătorit de mai multe ori în Franța, dar nu a efectuat niciodată o vizită oficială de stat la Paris.

