Anunțul OMS despre riscul real de hantavirus după evacuările de pe nava MV Hondius

Flavia Codreanu
06 mai 2026, 20:29
Sursa Foto: Flickr.com
Cuprins
  1. Care este situația medicală de pe nava MV Hondius
  2. OMS a anunțat ce se întâmplă cu pasagerii blocați pe vasul de croazieră
  3. Ce este hantavirusul și cum se manifestă boala

OMS a anunțat miercuri că riscul generat de focarul de hantavirus este mic pentru restul populației.

Care este situația medicală de pe nava MV Hondius

Directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății a precizat că focarul apărut pe nava MV Hondius nu se compară cu începutul pandemiei de COVID-19.

În prezent, există opt cazuri suspecte, iar trei persoane au fost deja evacuate de urgență. Printre cei evacuați din Capul Verde se numără doi membri ai echipajului care s-au îmbolnăvit și o persoană asimptomatică aflată în contact apropiat cu aceștia.

Șeful OMS a explicat nivelul de alertă pentru această situație:

„nu crede” că această situație medicală ar fi similară cu cea de la începutul pandemiei de COVID-19. „Pentru moment, riscul pentru restul lumii este scăzut” a declarat Tedros Adhanom Ghebreyesus pentru AFP.

OMS a anunțat ce se întâmplă cu pasagerii blocați pe vasul de croazieră

Nava MV Hondius are la bord aproximativ 150 de persoane și a călătorit între Argentina și Capul Verde. După evacuarea pacienților, vasul a plecat spre Tenerife, unde va ajunge în aproximativ trei zile.

Acolo, pasagerii vor primi permisiunea să se întoarcă în țările lor de origine. Specialiștii OMS sunt deja pe navă și monitorizează constant starea de sănătate a tuturor celor de la bord.

Oficialul a oferit detalii despre monitorizarea pacienților:

„Avem în prezent (…) opt cazuri suspecte. Trei dintre pacienți au fost evacuați în urmă cu doar câteva ore. Avem deja la bord profesioniști din domeniul sănătății, inclusiv angajați ai OMS. Și noi vom continua să le monitorizăm și să le susținem pe persoanele aflate la bord” a declarat directorul general al OMS.

Ce este hantavirusul și cum se manifestă boala

Hantavirusul se transmite de la rozătoare la oameni prin inhalarea particulelor lăsate de șoareci. Boala este periculoasă deoarece poate provoca febră hemoragică și probleme grave la plămâni sau rinichi.

În prezent, în Europa nu există un vaccin pentru acest virus, iar medicii pot trata doar simptomele pacienților. Doi pasageri care au fost recent pe această navă au ajuns deja la spital în Zurich și Johannesburg după ce au fost testați pozitiv.

