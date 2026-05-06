Un caz care a stârnit panică în mai multe țări europene începe să capete contur, după ce autoritățile au identificat persoana suspectată că a contaminat hrană destinată bebelușilor. Ancheta a traversat mai multe granițe, iar polițiștii spun acum că în spatele incidentului s-ar afla un gest de răzbunare.

Cine este suspectul și de unde a pornit ancheta

Autoritățile din Austria au anunțat că au arestat un bărbat în vârstă de 39 de ani, considerat principalul suspect în acest dosar. Potrivit informațiilor apărute în anchetă, individul ar fi contaminat mai multe borcane cu hrană pentru copii folosind o substanță toxică destinată combaterii șobolanilor.

Primele produse suspecte au fost descoperite în luna aprilie în Austria, dar verificările ulterioare au dus și către Cehia și Slovacia, unde autoritățile au găsit borcane similare contaminate.

De ce ar fi recurs suspectul la un asemenea gest

Anchetatorii iau în calcul varianta unei răzbunări personale, combinată cu o posibilă tentativă de șantaj la adresa companiei producătoare. Potrivit informațiilor apărute până acum, bărbatul ar fi lucrat în trecut pentru companie și și-ar fi pierdut locul de muncă după mai multe abateri disciplinare.

Poliția susține că incidentul nu pare întâmplător, iar modul de acțiune indică o intervenție planificată. Ancheta continuă pentru a stabili exact câte produse au fost alterate și în ce circuit comercial au ajuns.

În paralel, autoritățile austriece spun că alerta inițială a venit după investigații desfășurate în Germania, relatează observatornews.ro.

Cum pot fi recunoscute produsele suspecte

Este vorba despre borcane de produse de HiPP, inclusiv varianta de 190 de grame „Morcovi şi cartofi”, unde o probă a ieșit pozitivă la testele de laborator.

Polițiștii spun că produsele suspecte aveau un autocolant cu cerc roșu în partea inferioară, capace deja desfăcute, deteriorate sau fără sigiliul de siguranță, iar unele prezentau și un miros neobișnuit. Deși o parte dintre loturi au fost retrase, autoritățile avertizează că unele borcane ar putea fi încă în circulație.





