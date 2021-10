Acord istoric privind reforma impozitării internaționale: Liderii G20 au aprobat taxarea minimă la nivel mondial cu 15% a multinaţionalelor

Liderii celor mai mari 20 de economii din lume au aprobat sâmbătă o taxă minimă globală menită să împiedice marile afaceri să ascundă profiturile în paradisuri fiscale și au fost de acord, de asemenea, să furnizeze mai multe vaccinuri COVID națiunilor mai sărace.

Asistând la primul lor summit în persoană din ultimii doi ani, liderii G20 au susținut în linii mari apelurile de extindere a reducerii datoriilor pentru țările sărace și s-au angajat să vaccineze 70% din populația lumii împotriva COVID-19 până la jumătatea anului 2022.

G20 a pus sănătatea și economia în fruntea agendei pentru prima zi a întâlnirii, discuțiile mai dificile privind clima fiind programate duminică.

Subliniind modul în care criza coronavirusului a răsturnat lumea, medicii și lucrătorii Crucii Roșii s-au alăturat liderilor pentru fotografia lor tradițională de „familie” – un omagiu adus sacrificiilor și eforturilor medicilor de pe tot globul.

Adresându-se deschiderii reuniunii, premierul italian Mario Draghi a spus că guvernele trebuie să lucreze împreună pentru a face față provocărilor formidabile cu care se confruntă popoarele lor.

„De la pandemie, la schimbările climatice, la impozitarea echitabilă, pur și simplu nu este o opțiune”, a spus Draghi.

Acordul privind impozitul pe profit a fost salutat ca o dovadă a reînnoirii coordonării multilaterale, marile corporații se confruntă cu o taxă minimă de 15% oriunde își desfășoară activitatea din 2023, pentru a le împiedica să-și protejeze profiturile în entități off-shore.

„Acesta este mai mult decât o simplă înțelegere fiscală – este o diplomație care remodelează economia noastră globală și oferă rezultate pentru poporul nostru”, a scris președintele american Joe Biden pe Twitter.

Day one of the G20, working with world leaders on our shared interests — from the global pandemic and our global recovery, to confronting the climate crisis, and a host of other issues that matter to the American people. pic.twitter.com/ha3md6JJsj

— President Biden (@POTUS) October 30, 2021