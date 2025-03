Adolescentă de 17 ani, diagnosticată cu o formă extrem de rară și agresivă de cancer: „Am crezut cu adevărat că voi muri”. Cum a descoperit boala

Maliyah Hobbs, în vârstă de 17 ani, a descoperit că are o formă extrem de rară și agresivă de , întâlnită de obicei la bărbați în vârstă. Ea s-a prezentat la medici cu de pierdere rapidă în greutate, dureri abdominale severe și transpirații nocturne, scrie .

Cancer în stadiul 4

a fost diagnosticată cu cancer în stadiul 4.

„Am crezut că voi muri. Când au spus stadiul 4, am știut că e grav. Apoi, mi-au spus că din cauza chimioterapiei voi rămâne infertilă și m-a distrus. Întotdeauna am visat să fiu mamă”, a mărturisit tânăra.

Primele simptome au apărut anul trecut. Fata slăbise brusc, avea dureri abdominale și de vezică, constipație și transpirații nocturne.

„L-am implorat pe medicul meu de familie să mă trimită la un ginecolog, dar a refuzat. În schimb, m-a trimis la un specialist în afecțiuni hepatice, din cauza analizelor mele de sânge. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu că a făcut asta. Îl consider îngerul meu păzitor”, își aduce aminte Maliyah.

Medicul a trimis-o pe Maliyah de urgență la ginecolog, i-a făcut ecografie și i-a recomandat să meargă la spital. Inițial, a fost trimisă acasă, însă după puțin timp a fost sunată și i s-a dat vestea.

„Mi-au spus că abdomenul meu era plin de sânge și lichid ascitic. Pe drum spre casă, m-au sunat din nou. Un radiolog mai experimentat a analizat raportul și a suspectat că am cancer ovarian”, a spus tânăra.

Adolescenta primise tratament, însă peste câteva săptămâni a primit o altă veste. Nu era vorba despre cancer ovarian, ci mezoteliom peritoneal, un tip de cancer rar, asociat de obicei cu expunerea la azbest.

Adolescenta a fost șocată. O posibilă explicație, în ceea ce privește diagnosticul, ar fi pudra de talc pe care o folosea de ani de zile. Aceasta ar fi putut conține urme de azbest.

„Când doctorii mi-au spus că nu mai pot face nimic, am fost devastată. Am crezut cu adevărat că voi muri”, a mărturisit ea.

Adolescenta a fost nevoită să facă chimioterapie intravenoasă, însă starea ei se deteriorase și mai mult: „A fost groaznic. Mi-am pierdut părul, am luat în greutate și mă simțeam slabă tot timpul. Mi-a afectat grav sănătatea mentală. Nu mă mai recunoșteam în oglindă”, a explicat fata.

A încercat un alt tratament. A început să ia Lorbrena, un inhibitor ALK. O lună mai târziu a primit o altă veste.

„Stăteam în sufragerie când am primit un telefon de la oncologul meu. Mi-a fost teamă să răspund, dar am făcut-o. Mi-a spus că nu mai am cancer. Am simțit un val de căldură și fiori pe tot corpul. Am știut atunci că este un miracol”, își amintește ea.

În prezent, tânăra este în remisie și prețuiește viața mai mult: „Supraviețuirea cancerului te face să vezi viața diferit. Este prețioasă. Este un dar. Mesajul meu pentru oricine trece prin asta este simplu: doctorii nu au ultimul cuvânt. Nu renunțați niciodată la speranță”, a transmis Maliyah.