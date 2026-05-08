Laburiștii lui Keir Starmer suferă pierderi masive la alegerile din Marea Britanie. Reform UK obține sute de mandate locale

Partidul Laburist al prim-ministrului Keir Starmer a înregistrat pierderi semnificative, potrivit primelor rezultate anunţate vineri din alegerile locale pentru 136 de consilii din Anglia şi pentru parlamentele descentralizate din Scoţia şi Ţara Galilor. Principalul beneficiar a fost partidul populist Reform UK al lui Nigel Farage, care a câştigat sute de locuri şi a schimbat dinamica politică locală.

Ce arată rezultatele preliminare

Rezultatele preliminare indică o continuare a fragmentării sistemului politic britanic, cu pierderi de voturi pentru partidele Laburist şi Conservator în favoarea Reform UK şi, la capătul opus, a Partidului Verde de stânga, în timp ce formaţiunile naţionaliste sunt aşteptate să obţină câştiguri în Scoţia şi Ţara Galilor.

pentru 136 de consilii locale din Anglia şi cele pentru parlamentele descentralizate sunt considerate cel mai important test al opiniei publice înaintea alegerilor generale programate pentru 2029.

Câte mandate a câștigat Reform UK

Partidul Reform UK, condus de Nigel Farage, a fost principalul câştigător, obţinând 335 de locuri în consiliile locale din Anglia conform rezultatelor preliminare. Partidul Laburist a înregistrat o scădere de 247 de locuri, iar Partidul Conservator a pierdut 127 de locuri.

Rezultatele au inclus înfrângeri notabile pentru laburişti în bastioane istorice: în Tameside (Greater Manchester) Partidul Laburist a pierdut controlul consiliului pentru prima dată în aproape 50 de ani, Reform UK obţinând toate cele 14 locuri apărate de laburişti; în zona Wigan, Partidul Laburist a pierdut toate cele 20 de locuri pe care le apăra; în Salford, partidul a reţinut doar trei din cele 16 mandate pe care le apăra.

Reacția lui Keir Starmer după rezultate

a recunoscut impactul negativ al rezultatelor şi şi-a asumat responsabilitatea pentru pierderile partidului, descriind impactul drept dureros şi greu de acceptat. El a susţinut totodată că astfel de zile nu-i slăbesc determinarea de a urmări agenda partidului.

„Am pierdut reprezentanţi laburişti străluciţi în toată ţara, aceştia sunt oameni care au investit atât de mult în comunităţile lor, atât de mult în partidul nostru. Şi asta doare, şi ar trebui să doară, iar eu îmi asum responsabilitatea”, a declarat Keir Starmer.

Starmer a reafirmat că nu va pleca imediat şi că partidul nu a reuşit niciodată în 125 de ani să înlăture un prim-ministru în funcţie; totodată a fost remarcată vulnerabilitatea creată de schimbările de direcţie din mandat şi de numiri controversate, inclusiv cea a lui Peter Mandelson ca ambasador în SUA, demis după nouă luni din cauza legăturilor cu Jeffrey Epstein.