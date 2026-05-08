Kaja Kallas, anunț important pentru Republica Moldova

Uniunea Europeană doreşte ca negocierile de aderare cu să înceapă cât mai curând posibil. Anunțul a fost făcut de șefa diplomației europene Kaja Kallas, la Chişinău, într-o conferință de presă alături de Maia Sandu. Ea a precizat, însă, că nu a fost stabilită o dată exactă în această privinţă, informează Reuters.

„Încă nu pot spune exact când vor începe negocierile privind aderarea Moldovei la Uniunea Europeană”, a spus .

Oficialul european a adăugat că schimbarea guvernului în diferite ţări deschide o fereastră de oportunitate. Ea s-a declarat convinsă că regiunea Transnistria nu va deveni un obstacol în calea viitorului european al Republicii Moldova.

„Iată de ce cred că ar trebui să ne mişcăm cât timp nimeni nu este împotriva Moldovei, pentru că niciodată nu ştii când vine un guvern care ar putea avea, ştiţi, o problemă bilaterală”, a afirmat Kallas.

Ce presupune metodologia de aderare

Republica Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană la 3 martie 2022. Pe 17 iunie, în acelaşi an, Comisia Europeană a emis avizul privind cererea de aderare. În 23 iunie 2022, Consiliul European a acordat Republicii Moldova statutul de ţară candidată. Comisia a fost invitată să transmită Consiliului un raport cu privire la îndeplinirea condiţiilor prevăzute în avizul blocului comunitar european privind cererea de aderare.

În noiembrie 2023, Comisia Europeană a emis o recomandare de începere a negocierilor de aderare cu Republica Moldova, iar în decembrie 2023, liderii statelor UE au decis să înceapă negocierile. În acest sens, Consiliul a fost solicitat să adopte cadrul de negociere, după finalizarea etapelor relevante prevăzute în raportul Comisiei din 8 noiembrie 2023.

În conformitate cu metodologia de extindere revizuită, Consiliul European a aprobat cadrul de negociere la 21 iunie 2024. Patru zile mai târziu, Uniunea Europeană a organizat prima conferinţă interguvernamentală cu Republica Moldova pentru a începe negocierile de aderare.

Potrivit procedurilor europene, aceste negocieri au loc în cadrul conferințelor interguvernamentale între miniştrii şi ambasadorii statelor membre ale UE şi ai ţării candidate. Discuțiile acoperă un ansamblu de drepturi comune şi legislaţia comună, respectiv acquis-ul UE. Sunt mai multe capitole de negociere care, la rândul lor cuprind grupuri tematice pe diferite domenii.

La 25 iunie 2024, UE a organizat prima sa conferinţă de aderare cu Republica Moldova, începând formal negocierile de aderare. În urma progreselor şi a reformelor adoptate, liderii statelor UE au solicitat în mod repetat Consiliului să înregistreze progrese în ceea ce priveşte procesul de aderare a Republicii Moldova.