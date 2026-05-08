Creșterea tarifelor la automobile din UE, amânată de Donald Trump până la 4 iulie

Președintele american Donald Trump a anunțat amânarea până pe 4 iulie a majorării tarifelor la mașinile din Uniunea Europeană, oferind astfel un nou termen pentru ca UE să aplice acordul comercial semnat la Turnberry, Scoția. Decizia survine după o convorbire între Trump și președinta , Ursula von der Leyen.

De ce a amânat Donald Trump majorarea tarifelor?

Donald Trump a justificat amânarea prin rezultatul unei „conversații minunate” cu Ursula von der Leyen și a oferit Uniunii Europene un termen extins, până pe 4 iulie, pentru a-și îndeplini obligațiile legate de implementarea acordului comercial negociat la Turnberry, Scoția.

Pe 1 mai, Donald Trump anunțase că va majora tarifele pentru mașinile și camioanele din Uniunea Europeană la 25% „săptămâna viitoare”, invocând nerespectarea de către UE a termenilor acordului comercial drept motiv pentru decizia inițială. Ulterior, Trump a menționat condițiile care ar determina o majorare și a stabilit un nou termen legat de aniversarea națională a SUA.

„Am așteptat cu răbdare ca UE să își îndeplinească partea sa din acordul comercial istoric încheiat la Turnberry, Scoția – cel mai mare acord comercial din istorie! UE a promis își va îndeplini partea sa din acord și, așa cum s-a convenit, își va reduce taxele la zero”, a scris el pe rețeaua sa de socializare.

„Am fost de acord să le dau termen până la cea de-a 250-a aniversare a țării noastre, în caz contrar, din păcate, tarifele ar urma să crească imediat la niveluri mult mai mari”, transmite Donald Trump.

Acordul de la Turnberry

Acordul comercial menționat de Donald Trump a fost încheiat la Turnberry în 2025 și a fost finalizat la începutul anului 2026. Documentul prevede eliminarea tarifelor europene asupra produselor industriale americane și instituie un plafon tarifar pentru majoritatea mărfurilor din Europa.

Deciziile judiciare din SUA au influențat contextul tarifelor: în februarie 2026, Curtea Supremă a SUA a decis că majoritatea tarifelor impuse de președintele Trump, inclusiv tarifele „reciproce” aplicate importurilor din aproape fiecare țară și tarifele de 25% la mărfuri din Canada, Mexic și China, erau ilegale. Hotărârea Curții Supreme permite companiilor care au plătit deja aceste tarife să solicite o rambursare de la Trezorerie.

Reacția oficialilor europeni

Ursula von der Leyen a calificat convorbirea cu președintele american drept „foarte bună” și a lăudat progresele privind implementarea UE-SUA.

„Am discutat despre acordul comercial UE-SUA. Ambele părți își mențin angajamentul deplin față de implementarea acestuia. S-au înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește reducerea tarifelor până la începutul lunii iulie”, a scris von der Leyen pe rețeaua de socializare X.