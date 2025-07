Alegeri în Japonia. Eșec răsunător al coaliţiei premierului Shigeru Ishiba

Coaliţia guvernamentală a premierului japonez Shigeru Ishiba a pierdut majoritatea în camera superioară a Parlamentului de la Tokyo, după de duminică.

Partidul liberal-democrat (PLD, dreapta conservatoare) al lui Shigeru Ishiba şi aliatul său Komeito (centru-dreapta) au câştigat 41 de locuri din cele 125 care au fost reînoite la actualul scrutin. Camera superioară a Parlamentului japonez are, în total, 248 de locuri. Iar coaliția pro-guvernamentală avea nevoie de 50 de locuri ca să-și conserve majoritatea.

Pe de altă parte, partidul populist şi antiimigraţie Sanseito a luat un avans puternic la acest scrutin electoral. Sanseito a candidat cu sloganul „Japonia pe primul loc” și a cîștigat 16 locuri, potrivit sondajelor la ieşirea de la urne. În prezent, formațiunea ocupă doar două locuri în parlamentul de la Tokyo, potrivit proiecţiilor televiziunii NHK, citate de AFP.

În contextul rezultatului de la alegeri, au apărut o serie de speculații cu privire la o eventuală demisie a lui Shigeru Ishiba din fruntea guvernului. În vârstă de 68 de ani, el deține funcţie de numai zece luni.

„Situaţia este dificilă, trebuie să o examinăm cu foarte multă umilinţă şi seriozitate. (…) Nu putem face nimic înainte de a vedea rezultatele finale, dar mă voi arăta conştient de responsabilitatea mea”, a comentat Ishiba.

