Alertă națională de secetă în China. Căldura extremă face ravagii în mai multe regiuni, iar autoritățile se luptă cu incendiile și fac eforturi să protejeze culturile de temperaturile arzătoare (VIDEO)

China a emis prima sa alertă națională de secetă din acest an, în condițiile în care autoritățile se luptă cu incendiile forestiere și mobilizează echipe de specialiști pentru a proteja culturile de temperaturile arzătoare din bazinul fluviului Yangtze, relatează .

„Alerta galbenă” vine în contextul în care regiuni ca Sichuan, în sud-vest, sau Shanghai, în delta fluvliului Yangtze, s-au confruntat cu săptămâni de căldură extremă, oficialii guvernamentali invocând în mod repetat schimbările climatice drept cauză. Atenționarea este la două trepte distanță de cea mai mare avertizare de pe scara autorităților chineze.

În provincia Jiangxi din centrul Chinei, lacul Poyang s-a redus la un sfert din volumul său normal pentru această perioadă a anului, susține agenția de presă de stat Xinhua.

An unprecedented in : this is what the dry River looks like now.

Până la 66 de râuri din 34 de comitate aflate în Chongqing, regiune din sud-vestul Chinei, au secat, spune și televiziunea de stat CCTV.

În Chongqing, cantitățile de precipitații au scăzut cu 60% în 2022, iar solul din mai multe districte este lipsit de umiditate, a mai spus CCTV, citând date guvernamentale locale.

The worst drought in 60 years on the Jialing River near the Qianximen Bridge in Chongqing. The eastern provinces were swept by an abnormal heat wave with a temperature of 38-45 degrees Celsius for two months, as a result of which many reservoirs dried up.

