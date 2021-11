Analistul politic Alex Todericiu, despre măsurile sanitare din Austria: „Cei nouă prefecți federali au puterea reală și joacă pandemia cum le dictează interesele politice” (VIDEO)

Analistul politic Alex Todericiu a declarat marți seara în emisiunea Dosar de politician, moderată de Silviu Mănăstire, că autoritățile din Austria se confruntă cu mai multe probleme privind coordonarea acțiunilor pentru stoparea pandemiei de COVID-19, cu câteva zile înainte de impunerea unei carantine pentru nevaccinați:

Cum sunt aplicate măsurile sanitare în Austria

„Strategia statului austriac este una pe care nici Oracolul din Delphi nu o va putea să o înțeleagă foarte bine, respectiv nimeni nu știe exact despre ce este vorba, de fapt nimeni nu controlează aproape nimic, pe stradă lumea se plimbă bine mersi și nu am întâlnit nicio patrulă de poliție care să mă întrebe dacă sunt vaccinat sau nu.

Autoritățile i-au obligat pe cei nevaccinați să stea acasă și să iasă într-un program asemănător cu lockdawn-ul de acum un an, să aibă accesul la magazinele de strictă necesitate. Culmea este că un nevaccinat are voie să lucreze într-un magazin obișnuit, cu respectarea anumitor reguli, dar nu are voie să cumpere din magazinul respectiv. Nevaccinații nu au voie să meargă la cinema. Bordelurile sunt deschise și îi pot primi.

Statul austriac, de la caz la caz, de la land la land. De exemplu în Viena, în Austria Inferioară și cred că și în Salzburg, testele PCR sunt ofertate gratis. În alte landuri lucrurile sunt diferite.

În Austria, cancelarul spune una, apoi vine ministrul Sănătății, de la partidul verzilor, adeptul unei linii dure, ca să îi oblige pas cu pas și pe cei vaccinați să se supună unui lockdawn. Unul spune una, altul spune alta. Se adaugă și eterna poveste a rolului jucat de prefecți, aleși direct în statul federal. Nouă prefecți, nouă landuri austrice, ăștia au puterea reală și joacă pandemia cum le dictează interesele politice”, a spus Alex Todericiu.

Emisia video va porni imediat. Daca aveti un ad blocker activ va rugam dezactivati-l.

Acesta a explicat cum sunt impuse măsurile sanitare în Austria:

„Satul austriac suportă costul testărilor și sprijină pe cei care stau acasă mai mult sau mai puțin după voința lor. Problema nu sunt costurile, austriceii vor o politică coerentă. Fiecare land poate da norme care să înăsprească legea federală.

Austria este șocată, opinia publică și mass-media de faptul că Austria dintre țările occidentale are cel mai mic nivel de vaccinare. Austriceii sunt niște campioni mondiali pentru a supraviețui”.

Restricții dure în Austria

În Austria, lockdown-ul se aplică persoanelor nevaccinate/neconvalescente cu vârsta de 12 ani și peste și va fi în vigoare timp de zece zile dacă nu va fi prelungit. De asemenea, de obligația vaccinării au fost vizate și cadrele medicale.

Nevaccinații nu mai au acces în unități comerciale (cu excepția acelora pentru nevoi zilnice, precum supermarketuri, farmacii etc.), în restaurante, baruri, la servicii de îngrijire corporală, etc.