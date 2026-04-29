Acasa » Externe » Lukoil primește o nouă amânare de la Donald Trump. Casa Albă prelungește termenul pentru vânzarea activelor gigantului rus

Lukoil primește o nouă amânare de la Donald Trump. Casa Albă prelungește termenul pentru vânzarea activelor gigantului rus

Adrian Teampău
29 apr. 2026, 20:21
Lukoil primește o nouă amânare de la Donald Trump. Casa Albă prelungește termenul pentru vânzarea activelor gigantului rus
Foto: Facebook / Lukoil
Cuprins
  1. Lukoil primește o nouă amânare de la Trump
  2. Veniturile grupului au scăzut în 2025

Lukoil primește o nouă amânare de la Administrația Trump pentru vânzarea activelor internaționale aflate sub sancțiuni. Este cea de-a cincea amânare pe care a primit-o gigantul rus.

Lukoil primește o nouă amânare de la Trump

Administrația Trump a extins cu aproximativ o lună termenul limită pentru vânzarea activelor internaționale ale grupului rus Lukoil. Firmele interesate să încheie acorduri pentru achiziția acestor active, mai au timp până pe 30 mai, conform unui comunicat postat miercuri pe site-ul Trezoreriei SUA, transmite Reuters. Gigantul petrolier este al doilea mare producător din Rusia.

Grupul rus a fost inclus pe lista entităţilor sancţionate de SUA în octombrie 2025. Acest lucru a atras interesul potenţialilor cumpărători pentru active estimate la 22 miliarde de dolari. De atunci, Administrația Trump a prelungit de cinci ori termenul limită pentru vânzarea activelor internaţionale ale grupului rus.

Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC), din cadrul Trezoreriei SUA, a informat anul trecut că banii proveniţi din vânzarea acestor active vor trebui plasate într-un cont aflat sub jurisdicţia SUA. Fondurile vor fi îngheţate până la ridicarea sancţiunilor împotriva grupului rus.

Din cauza sancțiunilor, pierderile nete înregistrate anul trecut de companie, calculate conform standardelor financiare internaţionale, s-au ridicat la 1.059 miliarde de ruble (12,386 miliarde de dolari). Este vorba de o diferenţă foarte mare comparativ cu rezultatele din 2024. În anul respectiv, compania petrolieră rusească a închis anul cu un profit net de 851,5 miliarde de ruble (9,959 miliarde de dolari).

Veniturile grupului au scăzut în 2025

Veniturile Lukoil au scăzut anul trecut, în anul 2025, până la 3.767 miliarde de ruble (44,057 miliarde de dolari). În 2024, veniturile grupului au fost de 4.420 miliarde de ruble (51,695 miliarde de dolari).

Schimbarea dinamicii economice s-a datorat sancţiunilor americane împotriva marilor companii petroliere ruse. Din cauza acestor sancțiuni grupul rus este nevoit să-și vândă activele din străinătate.

