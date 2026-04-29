B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Atacuri comandate de misteriosul El Money. Tineri judecați pentru incendierea unor proprietăți legate de premierul britanic

Atacuri comandate de misteriosul El Money. Tineri judecați pentru incendierea unor proprietăți legate de premierul britanic

Adrian Teampău
29 apr. 2026, 18:53
Keir Starmer Sursa Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Ce acuzaţii li se aduc inculpaţilor la proces?
  2. Cum ar fi fost planificate atacurile?

Trei bărbaţi care au legături cu Ucraina sunt judecaţi în Marea Britanie, după ce au comis o serie de atacuri asupra unor proprietăţi legate de prim-ministrul Keir Starmer.

Ce acuzaţii li se aduc inculpaţilor la proces?

Mai multe atacuri, comandate de un individ misterios cunoscut drept El Money, au fost comise în Marea Britanie. Trei tineri care au legătură cu Ucraina, între care și un român, au primit bani pentru a incendia proprietăți care au legătură cu prim-ministrul britanic Keir Starmer. Cazul a ajuns la un tribunal din Londra, unde se judecă acest proces, a consemnat Reuters.

Povestea datează din luna mai a anului trecut. Poliția a fost solicitată de mai multe ori să intervină în legătură cu incendii izbucnite la o casă din nordul Londrei asociată cu Starmer, la o proprietate din apropiere, unde acesta locuise, şi la o maşină Toyota care-i aparținuse în trecut.

Roman Lavrinovici este acuzat de incendiere intenţionată, pentru a pune viața în pericol sau pentru imprudență gravă. Alături de el, în fața judecătorilor au mai apărut doi inculpați. Este vorba despre un alt ucrainean, Petro Pocinok, în vârstă de 35 de ani, şi cetăţeanul român Stanislav Carpiuc, în vârstă de 27 de ani, născut în Ucraina. Cei doi sunt acuzaţi şi de complot pentru comiterea unui incendiu.

„Nu face parte din consideraţiile dumneavoastră să decideţi cine este «El Money» şi ce motiv ar fi putut avea pentru a coordona acţiunile inculpaţilor împotriva respectivelor proprietăţi şi a maşinii asociate cu prim-ministrul”, a menţionat Atkinson în faţa juriului de la tribunalul londonez Old Bailey.

Cum ar fi fost planificate atacurile?

Cazul a ajuns în fața judecătorilor care i-au audiat, miercuri, 29 aprilie, pe cei trei inculpați. Procurorul Duncan Atkinson a declarat în instanţă că poliţia l-a identificat pe un cetățean ucrainean, Roman Lavrinovici, în vârstă de 22 de ani, ca fiind persoana din spatele incendiilor. Acesta ar fi primit bani pentru a da foc proprietăților de la cineva care folosea numele „El Money”.

Procuroru Atkinson a spus, la proces, că Pocinok a fost recrutat de Carpiuc pentru a-l ajuta pe Lavrinovici la primul incendiu. Rolul românului a fost de a planifica faptele și de a primi banii. Poliţia a recuperat mai multe conversații, purtate prin mesageria Telegram, între Lavrinovici şi El Money. Acesta din urmă comunica în limba rusă, în vreme ce autorii atacului foloseau limba ucraineană.

„Poliţia a descoperit contacte pe aplicaţia de mesagerie Telegram între Lavrinovici şi El Money, arătând că Lavrinovici a fost recrutat, instruit şi i s-a promis plată pentru incendiile pe care i s-a spus să le declanşeze”, a relatat procurorul.

Cele trei incendii care au avut loc, în decurs de cinci zile, în aceeași zonă, reprezintă un lucru neobișnuit, au arătat autoritățile. Totodată, faptul că poprietățile vizate au legătură cu o singură persoană arată că nu este vorba despre o coincidență, a subliniat procurorul.

Tags:
Citește și...
Vacanță de 80.000 de euro distrusă în câteva minute! De ce a fost întoarsă o întreagă familie din aeroport
Externe
Vacanță de 80.000 de euro distrusă în câteva minute! De ce a fost întoarsă o întreagă familie din aeroport
Lukoil primește o nouă amânare de la Donald Trump. Casa Albă prelungește termenul pentru vânzarea activelor gigantului rus
Externe
Lukoil primește o nouă amânare de la Donald Trump. Casa Albă prelungește termenul pentru vânzarea activelor gigantului rus
Companiile aeriene avertizează asupra unei veri dificile. Cum pot fi afectate zborurile și biletele din cauza crizei de combustibil
Externe
Companiile aeriene avertizează asupra unei veri dificile. Cum pot fi afectate zborurile și biletele din cauza crizei de combustibil
„I-au băgat hârtie în gură cu un băț”! Calvarul unui băiețel român de 9 ani, ucis în Belgia
Externe
„I-au băgat hârtie în gură cu un băț”! Calvarul unui băiețel român de 9 ani, ucis în Belgia
Ucraina lovește infrastructura petrolieră din Rusia. Patru rezervoare de petrol sunt în flăcări (FOTO, VIDEO)
Externe
Ucraina lovește infrastructura petrolieră din Rusia. Patru rezervoare de petrol sunt în flăcări (FOTO, VIDEO)
Schimbare în topul mondial! Cine deține acum cele mai mari depozite de aur
Externe
Schimbare în topul mondial! Cine deține acum cele mai mari depozite de aur
Un miliardar se oferă să salveze „hipopotamii cocainei” din Columbia. Unde vor fi relocate animalele lui Escobar
Externe
Un miliardar se oferă să salveze „hipopotamii cocainei” din Columbia. Unde vor fi relocate animalele lui Escobar
Atac în Londra! Unde a avut loc incidentul și care este bilanțul victimelor
Externe
Atac în Londra! Unde a avut loc incidentul și care este bilanțul victimelor
Schimb dur de replici în Parlamentul European. De ce a criticat Manfred Weber moțiunea PSD-AUR și ce a spus despre Simion: „Am fost fericit”
Externe
Schimb dur de replici în Parlamentul European. De ce a criticat Manfred Weber moțiunea PSD-AUR și ce a spus despre Simion: „Am fost fericit”
Teoriile conspirației despre tentativa de asasinat asupra lui Trump de la gala presei din Washington
Externe
Teoriile conspirației despre tentativa de asasinat asupra lui Trump de la gala presei din Washington
Ultima oră
21:20 - Guvernul amână legea privind cumulul pensie-salariu. Proiectul nu a primit avizul Consiliului Legislativ
21:18 -  Ion Țiriac se retrage din afaceri la 87 de ani! Cine preia imperiul de miliarde al celui mai bogat român
21:17 - Sindicatele din educație anunță grevă generală în școli pe 25 mai. Cum pot fi afectate Bacalaureatul și Evaluarea Națională
21:08 - Minivacanța de 1 Mai: Grecia sau Bulgaria? Ce aleg românii în 2026
20:55 - Dinu Iancu Salajanu revine la conducerea Consiliului Județean Sălaj. Hotărârea a fost luată de Tribunal
20:40 - CNAIR anunță restricții temporare pe A2, DN7 și DN39. Ce vehicule sunt vizate și de când se aplică măsurile
20:40 - Vacanță de 80.000 de euro distrusă în câteva minute! De ce a fost întoarsă o întreagă familie din aeroport
20:30 - Rică Răducanu revine în forță pe litoral! Secretul simplu care îi aduce vânzări uriașe de mici: „Numai așa merge treaba”
20:21 - Lukoil primește o nouă amânare de la Donald Trump. Casa Albă prelungește termenul pentru vânzarea activelor gigantului rus
20:05 - Antonia, părăsită de cel mai important bărbat din viața ei