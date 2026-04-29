Trei bărbaţi care au legături cu Ucraina sunt judecaţi în Marea Britanie, după ce au comis o serie de asupra unor proprietăţi legate de prim-ministrul .

Ce acuzaţii li se aduc inculpaţilor la proces?

Mai multe atacuri, comandate de un individ misterios cunoscut drept El Money, au fost comise în Marea Britanie. Trei tineri care au legătură cu Ucraina, între care și un român, au primit bani pentru a incendia proprietăți care au legătură cu prim-ministrul britanic Keir Starmer. Cazul a ajuns la un tribunal din Londra, unde se judecă acest proces, a consemnat .

Povestea datează din luna mai a anului trecut. Poliția a fost solicitată de mai multe ori să intervină în legătură cu incendii izbucnite la o casă din nordul Londrei asociată cu Starmer, la o proprietate din apropiere, unde acesta locuise, şi la o maşină Toyota care-i aparținuse în trecut.

Roman Lavrinovici este acuzat de incendiere intenţionată, pentru a pune viața în pericol sau pentru imprudență gravă. Alături de el, în fața judecătorilor au mai apărut doi inculpați. Este vorba despre un alt ucrainean, Petro Pocinok, în vârstă de 35 de ani, şi cetăţeanul român Stanislav Carpiuc, în vârstă de 27 de ani, născut în Ucraina. Cei doi sunt acuzaţi şi de complot pentru comiterea unui incendiu.

„Nu face parte din consideraţiile dumneavoastră să decideţi cine este «El Money» şi ce motiv ar fi putut avea pentru a coordona acţiunile inculpaţilor împotriva respectivelor proprietăţi şi a maşinii asociate cu prim-ministrul”, a menţionat Atkinson în faţa juriului de la tribunalul londonez Old Bailey.

Cum ar fi fost planificate atacurile?

Cazul a ajuns în fața judecătorilor care i-au audiat, miercuri, 29 aprilie, pe cei trei inculpați. Procurorul Duncan Atkinson a declarat în instanţă că poliţia l-a identificat pe un cetățean ucrainean, Roman Lavrinovici, în vârstă de 22 de ani, ca fiind persoana din spatele incendiilor. Acesta ar fi primit bani pentru a da foc proprietăților de la cineva care folosea numele „El Money”.

Procuroru Atkinson a spus, la proces, că Pocinok a fost recrutat de Carpiuc pentru a-l ajuta pe Lavrinovici la primul incendiu. Rolul românului a fost de a planifica faptele și de a primi banii. Poliţia a recuperat mai multe conversații, purtate prin mesageria Telegram, între Lavrinovici şi El Money. Acesta din urmă comunica în limba rusă, în vreme ce autorii atacului foloseau limba ucraineană.

„Poliţia a descoperit contacte pe aplicaţia de mesagerie Telegram între Lavrinovici şi El Money, arătând că Lavrinovici a fost recrutat, instruit şi i s-a promis plată pentru incendiile pe care i s-a spus să le declanşeze”, a relatat procurorul.

Cele trei incendii care au avut loc, în decurs de cinci zile, în aceeași zonă, reprezintă un lucru neobișnuit, au arătat autoritățile. Totodată, faptul că poprietățile vizate au legătură cu o singură persoană arată că nu este vorba despre o coincidență, a subliniat procurorul.