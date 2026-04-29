Schimbare în topul mondial! Cine deține acum cele mai mari depozite de aur

Flavia Codreanu
29 apr. 2026, 17:19
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. De ce rămân rezervele de aur atât de importante pentru Germania
  2. Cum sunt gestionate resursele de către autoritățile germane
  3. Cum influențează creșterea aurului restul țărilor

Rezervele de aur ale Germaniei au urcat pe locul al doilea în lume după Statele Unite ca volum de metal prețios.

De ce rămân rezervele de aur atât de importante pentru Germania

Potrivit Euronews, Aurul nu este doar o rezervă de bani, ci un simbol al siguranței financiare germane. Banca Centrală a Germaniei, Bundesbank, are grijă de aceste lingouri pentru a se asigura că statul are o bază solidă pe termen lung, indiferent de ce se întâmplă pe piețele externe.

Un oficial al Bundesbank a explicat de ce aceste stocuri sunt păstrate cu atâta atenție:

„Aceste rezerve de aur sunt un pilon de stabilitate pentru încrederea în valoarea intrinsecă a bilanțului Bundesbank”, a declarat un oficial al băncii centrale germane.

Cum sunt gestionate resursele de către autoritățile germane

În ultimii ani, Germania a făcut un efort uriaș pentru a aduce sute de tone de aur înapoi acasă, în trezoreriile din Frankfurt.

Chiar dacă Germania nu cumpără aur în fiecare zi, valoarea rezervelor sale crește constant pentru că prețul aurului la nivel mondial este tot mai mare.

În prezent, aproximativ 1.236 de tone de aur, ceea ce reprezintă circa o treime din totalul rezervelor germane, sunt depozitate la Rezerva Federală din New York.

De asemenea, alte 404 tone de lingouri sunt păstrate în siguranță la Londra. Chiar dacă aceste cantități uriașe de metal prețios se află fizic în alte state, întregul stoc rămâne sub administrarea strictă a Bundesbank, care monitorizează permanent siguranța și disponibilitatea acestor active strategice.

Cum influențează creșterea aurului restul țărilor

Faptul că deține atâta aur îi oferă Germaniei un respect uriaș în fața investitorilor și a altor state. Toată lumea știe că economia germană este solidă pentru că are în spate această „poliță de asigurare” din metal prețios.

Citește și...
Un miliardar se oferă să salveze „hipopotamii cocainei” din Columbia. Unde vor fi relocate animalele lui Escobar
Externe
Un miliardar se oferă să salveze „hipopotamii cocainei” din Columbia. Unde vor fi relocate animalele lui Escobar
Atac în Londra! Unde a avut loc incidentul și care este bilanțul victimelor
Externe
Atac în Londra! Unde a avut loc incidentul și care este bilanțul victimelor
Schimb dur de replici în Parlamentul European. De ce a criticat Manfred Weber moțiunea PSD-AUR și ce a spus despre Simion: „Am fost fericit”
Externe
Schimb dur de replici în Parlamentul European. De ce a criticat Manfred Weber moțiunea PSD-AUR și ce a spus despre Simion: „Am fost fericit”
Teoriile conspirației despre tentativa de asasinat asupra lui Trump de la gala presei din Washington
Externe
Teoriile conspirației despre tentativa de asasinat asupra lui Trump de la gala presei din Washington
Petrolul se scumpește accelerat. Tensiunile din Orient și ruptura din OPEC agită piețele
Externe
Petrolul se scumpește accelerat. Tensiunile din Orient și ruptura din OPEC agită piețele
Discursul istoric al Regelui Charles susținut în Congresul SUA. Ce a spus despre conflictele actuale
Externe
Discursul istoric al Regelui Charles susținut în Congresul SUA. Ce a spus despre conflictele actuale
Prințul Harry provoacă noi tensiuni în familia regală. Regele Charles, nemulțumit de pozițiile sale despre Donald Trump
Externe
Prințul Harry provoacă noi tensiuni în familia regală. Regele Charles, nemulțumit de pozițiile sale despre Donald Trump
 O femeie a fost operată degeaba de cancer dintr-o eroare. Tumoarea nu era a ei
Externe
 O femeie a fost operată degeaba de cancer dintr-o eroare. Tumoarea nu era a ei
O elevă din Liban a vrut să scape de ore cu un mesaj periculos. ”Dacă poți, bombardează școala”. Ce i-a scris armatei israeliene pe Instagram
Externe
O elevă din Liban a vrut să scape de ore cu un mesaj periculos. ”Dacă poți, bombardează școala”. Ce i-a scris armatei israeliene pe Instagram
Noile modele de pașapoarte din SUA surprind total. Chipul lui Trump va apărea pe documentele aniversare dedicate celor 250 de ani de independență
Externe
Noile modele de pașapoarte din SUA surprind total. Chipul lui Trump va apărea pe documentele aniversare dedicate celor 250 de ani de independență
