Rezervele de aur ale Germaniei au urcat pe locul al doilea în lume după Statele Unite ca volum de

De ce rămân rezervele de aur atât de importante pentru Germania

Potrivit , Aurul nu este doar o rezervă de bani, ci un simbol al siguranței financiare germane. Banca Centrală a Germaniei, Bundesbank, are grijă de aceste lingouri pentru a se asigura că statul are o bază solidă pe termen lung, indiferent de ce se întâmplă pe piețele externe.

Un oficial al Bundesbank a explicat de ce aceste stocuri sunt păstrate cu atâta atenție:

„Aceste rezerve de aur sunt un pilon de stabilitate pentru încrederea în valoarea intrinsecă a bilanțului Bundesbank”, a declarat un oficial al băncii centrale germane.

Cum sunt gestionate resursele de către autoritățile germane

În ultimii ani, Germania a făcut un efort uriaș pentru a aduce sute de tone de aur înapoi acasă, în trezoreriile din Frankfurt.

Chiar dacă Germania nu cumpără aur în fiecare zi, valoarea rezervelor sale crește constant pentru că prețul aurului la nivel mondial este tot mai mare.

În prezent, aproximativ 1.236 de tone de aur, ceea ce reprezintă circa o treime din totalul rezervelor germane, sunt depozitate la Rezerva Federală din New York.

De asemenea, alte 404 tone de lingouri sunt păstrate în siguranță la Londra. Chiar dacă aceste cantități uriașe de metal prețios se află fizic în alte state, întregul stoc rămâne sub administrarea strictă a Bundesbank, care monitorizează permanent siguranța și disponibilitatea acestor active strategice.

Cum influențează creșterea aurului restul țărilor

Faptul că deține atâta aur îi oferă Germaniei un respect uriaș în fața investitorilor și a altor state. Toată lumea știe că economia germană este solidă pentru că are în spate această „poliță de asigurare” din metal prețios.